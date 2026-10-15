Газификация микрорайонов «Кунгей» и «Таугуль» в Караганде близится к завершению

Строительство газораспределительных сетей в карагандинских микрорайонах «Кунгей» и «Таугуль» выходит на финишную прямую. Работы в рамках шестого пускового комплекса ведутся по графику, завершить их планируется до конца октября.

Проект предусматривает строительство 202 километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления. На сегодняшний день проложено уже 199 километров — практически весь запланированный объём.

Параллельно ведётся подготовка к подключению частных домов. Проектом предусмотрено более 5 тысяч точек подключения, из которых около 4,5 тысячи уже смонтированы. Необходимые технические решения согласованы с QazaqGaz Aimaq, практически все газораспределительные шкафы подготовлены.

С середины августа жители микрорайонов «Кунгей» и «Таугуль» начали получать технические условия для подключения к газу. На данный момент выдано около 700 таких документов. Для оформления необходимо обратиться в QazaqGaz Aimaq.

Завершение проекта позволит большему числу жителей Караганды перейти с угольного отопления на природный газ, что создаст условия для улучшения экологической обстановки в городе.