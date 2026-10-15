Газоперерабатывающий завод на Карачаганаке запустят в 2031 году

Газоперерабатывающий завод на Карачаганаке мощностью 5 млрд кубометров сырого газа в год планируют ввести в эксплуатацию в 2031 году. Об этом вице-министр энергетики Ерлан Акбаров рассказал на встрече с жителями Западно-Казахстанской области.

Встреча прошла 15 октября в Уральске во время рабочей поездки вице-министра в регион. Он представил проекты по развитию газоснабжения, модернизации тепловых сетей и созданию новых мощностей по переработке газа на Карачаганаке.

Завод станет одним из крупнейших проектов нефтегазового комплекса области. Сейчас идут проектирование и подготовка к строительству, ранние земляные работы начнут в 2027 году. Новые мощности должны увеличить производство товарного газа для внутреннего рынка.

Параллельно на месторождении продолжаются пусконаладочные работы по шестому компрессору обратной закачки газа, который нужен для поддержания уровня добычи. Оборудование работает в тестовом режиме, в промышленную эксплуатацию его переведут в ноябре 2026 года.

Газ для сел

Западно-Казахстанская область входит в число самых газифицированных регионов страны. На начало 2026 года природный газ был у 99,7% населения, это более 694 тысяч человек в 372 населенных пунктах.

Работу продолжают. В 2026 году из республиканского бюджета выделили 1,2 млрд теңге на строительство первой очереди газопровода Ростоши – Тайпак. Он даст газ селам Акжаикского, Теректинского районов и района Байтерек.

Еще более 3 млрд теңге из Фонда инфраструктурного развития направили на четыре проекта газовой и сопутствующей инфраструктуры области.

«При высоком уровне газификации региона дальнейшее развитие инфраструктуры сохраняет своё значение», - сказал Ерлан Акбаров.

По его словам, жителям нужны надежное газоснабжение и тепло в домах, а предприятиям возможность планировать работу. Обновление сетей и развитие переработки газа он назвал приоритетом министерства в области.

Тепло для Уральска

На реконструкцию тепломагистрали ТМ-2 в Уральске в этом году выделили 1,5 млрд теңге из республиканского бюджета. Деньги на начало проекта ранее дали из резерва Правительства.

В проекте республиканского бюджета на 2027–2029 годы заложено более 1,2 млрд теңге на реконструкцию тепловых сетей от котельной №1 в поселке Зачаганск. Оба проекта должны сделать подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения надежнее.

Топливо для аграриев

На осенне-полевые работы региону выделили 11,2 тыс. тонн дизельного топлива, отгружено 7,7 тыс. тонн. Сельхозтоваропроизводители получают топливо в приоритетном порядке по поданным заявкам. Вице-министр рассказал и о снабжении области нефтепродуктами в целом.

С чем пришли жители

После встречи Ерлан Акбаров провел личный прием граждан. Люди спрашивали о качестве электроснабжения в сельских районах, газификации отдельных участков и формировании тарифов. Все обращения взяли на контроль, ими займутся профильные службы Министерства энергетики.

Во время поездки вице-министр побывал на заводах АО «Уральскагрореммаш», ТОО «Инжиниринговая компания West Oil» и АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания». Он осмотрел линии, где выпускают оборудование для нефтегазового сектора, и обсудил с руководством локализацию производства и участие казахстанских заводов в закупках крупных операторов.

Поддержку отечественного машиностроения в министерстве называют одним из основных направлений работы в Западно-Казахстанской области наряду с газоснабжением, теплом и переработкой газа.