Где в мире потребляют больше всего природного газа

Мировой рынок природного газа остаётся одним из самых масштабных и одновременно самых неравномерных по структуре. Основной объём потребления сосредоточен в нескольких крупных экономиках, которые формируют глобальный спрос.

По данным Energy Analytics, 2024 году мировое потребление природного газа достигло 4 176 млрд кубометров. При этом большая часть этого объёма приходится на ограниченное число стран.

Кто больше всего потребляет газ

Лидером по потреблению остаются США – 937 млрд кубометров. Это почти четверть всего мирового спроса.

Далее в списке идут:

США – 937 млрд м³ Россия – 500 млрд м³ Китай – 418 млрд м³ Иран – 260 млрд м³ Канада – 139 млрд м³

В десятку крупнейших потребителей также входят Саудовская Аравия, Япония, Германия, ОАЭ и Индия.

Почему спрос распределён неравномерно

Структура потребления газа сильно зависит от уровня промышленного развития, энергетики и климата.

В Северной Америке основную роль играют США и Канада, где газ широко используется в энергетике и промышленности

В Европе и Евразии ключевым потребителем остаётся Россия

В Азии быстро растущий спрос формируют Китай, Индия и Япония

На Ближнем Востоке значительные объёмы потребления приходятся на Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Региональные лидеры

Помимо крупнейших мировых экономик, важную роль играют и региональные рынки.

В Южной и Центральной Америке крупнейшим потребителем газа является Бразилия.

В Африке лидирующие позиции занимает Египет.

Несмотря на то что основную долю мирового спроса формируют несколько стран, рынок газа остаётся глобально зависимым от множества региональных игроков. Именно они во многом определяют динамику развития отрасли и её будущее.