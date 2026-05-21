Генассамблея ООН поддержала резолюцию Кыргызстана о мирном решении приграничных споров
Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию Кыргызстана "Мирное решение приграничных споров", передает BAQ.KZ со ссылкой на МИД КР.
Документ был представлен Кыргызстаном совместно с Таджикистаном и Узбекистаном. Соавторами резолюции выступили более 40 государств.
В основе - опыт стран Центральной Азии
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана, основная цель документа - продемонстрировать международному сообществу опыт стран Центральной Азии по урегулированию чувствительных вопросов мирным путем.
В резолюции подчеркивается важность диалога, переговоров и других взаимно согласованных механизмов в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.
"Когда страны сталкиваются с пограничными спорами, путь вперед должен быть мирным, законным и основанным на диалоге", - отмечается в документе.
Во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана заявили, что принятие резолюции стало подтверждением способности стран региона мирно решать сложные вопросы, которые оставались нерешенными десятилетиями.
В МИД также подчеркнули, что опыт Центральной Азии может стать примером добрососедских отношений и вкладом региона в укрепление международного мира и безопасности.