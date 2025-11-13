Геннадий Головкин: Бокс, как и любой спорт, должен заслужить свое место на Олимпийских играх
Президент НОК РК Геннадий Головкин для издания Francs Jeux представил свою программу развития международного бокса. Он баллотируется на пост президента организации World Boxing, выборы которой пройдут 23 ноября в Риме в рамках конгресса международной федерации, передает BAQ.KZ.
О выдвижении своей кандидатуры
"Когда бокс оказался под угрозой исключения из Олимпийской программы, я понял, что не могу оставаться в стороне. Наступает момент, когда осознаешь, что важны уже не медали, а то, что ты можешь сделать для своего спорта. Я начинал в маленьком зале в Казахстане, прошел все ступени и знаю изнутри, через что проходят атлеты - и хорошее, и плохое. Бокс дал мне жизнь, но я также видел, насколько хрупкой может быть эта жизнь, когда система вокруг дает сбой. Сегодня я хочу использовать свой опыт, чтобы шаг за шагом сделать наш спорт немного справедливее и честнее", - сказал Головкин Francs Jeux.
Он выдвинул свою кандидатуру не только на пост президента, но и на позиции вице-президента и члена совета директоров. Головкин отметил, что намерен работать на благо бокса в любом качестве.
Он также добавил, что рассчитывает на победу в президентских выборах, однако в случае иного исхода готов приносить пользу организации на другой должности, ведь для него главное — развитие и будущее мирового бокса.
На вопрос о том, как спортивный опыт помогает ему в роли руководителя, Геннадий Головкин ответил, что провел в боксе более 30 лет, выступая и в любительском, и в профессиональном ринге.
Он отметил, что прошёл путь от небольшого города до крупнейших арен мира, пережив все стороны спорта — неопределённость, жертвы, славу и давление.
По его словам, ему не нужно, чтобы кто-то объяснял, что чувствует атлет, — он знает это из собственного опыта. Головкин подчеркнул, что понимает жизнь спортсменов, их труд и мотивацию, и никогда не забудет, ради кого все в спорте работают - ради самих атлетов.
Отвечая на вопрос журналистов о приоритетах, Головкин подчеркнул, что для него на первом месте – спортсмены.
"Их нужно слушать и защищать. На втором - абсолютная прозрачность в работе федерации. Наша цель - укрепить позиции бокса в преддверии следующих Олимпийских игр. За последние два года многое было сделано для сохранения бокса в Олимпийской программе. Теперь нам необходим глубокий аудит, чтобы четко определить наши сильные и слабые стороны и те направления, где нужно действовать немедленно. Это требует открытого диалога с участием атлетов и независимых экспертов", - сказал Головкин.
О предвыборной программе
По словам Геннадия Головкина, инновации в World Boxing должны быть ответственными и ставить во главу угла человека. Он подчеркнул, что технологии должны служить спортсменам и принципам честности, а не подменять собой людей, как справедливо напоминает МОК.
Головкин отметил, что под инновациями он понимает практические инструменты, делающие бокс понятнее и безопаснее для всех участников — атлетов, судей и болельщиков.
По его словам, работа начнётся с определения направлений, где технологии действительно принесут пользу: в обучении, повышении прозрачности судейства, поддержке рефери и защите здоровья спортсменов. Он добавил, что организация будет тестировать и внедрять лучшие решения, ориентируясь на реальную эффективность.
На вопрос о возможности появления смешанных дисциплин в боксе Геннадий Головкин ответил, что не видит в этом препятствий. По его словам, смешанные турниры — интересное направление в Олимпийском движении, и у бокса, как у вида спорта с богатейшей олимпийской историей, есть потенциал для адаптации к новым форматам.
Он подчеркнул, что главное — не символические шаги, а реальная защита спортсменов и сохранение честности соревнований. Головкин отметил, что World Boxing открыт для инноваций, но только при условии тщательной оценки безопасности и консультаций со спортсменами.
"Если в будущем такая концепция сможет усилить наш спорт, не ставя под угрозу здоровье атлетов, — мы обязательно её изучим", — добавил он.
Головкин также подчеркнул, что бокс - часть Олимпийской истории уже более века, и этот вид спорта воплощает ключевые ценности Олимпизма: мужество, уважение, дисциплину.
"Но, как часто напоминает МОК, место в программе не гарантировано никому. Каждый вид спорта должен постоянно доказывать свое право, защищая атлетов, обеспечивая гендерный баланс и работая абсолютно прозрачно. Для бокса это означает безупречную честность на всех уровнях - от судейства до управления. Я убежден: если мы будем неукоснительно следовать этим стандартам, бокс не просто останется в Олимпийской программе, но и укрепит в ней свою роль".
На вопрос о гендерном тестировании Головкин ответил так:
"Это очень деликатная тема, требующая уважения, беспристрастности и научной строгости. Бокс - контактный спорт, поэтому четкие критерии допуска имеют первостепенное значение для безопасности и справедливости на ринге. World Boxing следует и будет следовать рекомендациям МОК и компетентных медицинских комиссий, а также международным нормам в области прав человека. Достоинство и частная жизнь каждого спортсмена неприкосновенны. Все процедуры должны быть индивидуальны, конфиденциальны и соответствовать признанным медицинским протоколам. Наша ответственность - гарантировать, что критерии отбора прозрачны, научно обоснованы и применяются последовательно. Только так каждый атлет, выходящий на ринг, сможет соревноваться в безопасности и на справедливых условиях".
