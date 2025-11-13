Президент НОК РК Геннадий Головкин для издания Francs Jeux представил свою программу развития международного бокса. Он баллотируется на пост президента организации World Boxing, выборы которой пройдут 23 ноября в Риме в рамках конгресса международной федерации, передает BAQ.KZ.

О выдвижении своей кандидатуры

"Когда бокс оказался под угрозой исключения из Олимпийской программы, я понял, что не могу оставаться в стороне. Наступает момент, когда осознаешь, что важны уже не медали, а то, что ты можешь сделать для своего спорта. Я начинал в маленьком зале в Казахстане, прошел все ступени и знаю изнутри, через что проходят атлеты - и хорошее, и плохое. Бокс дал мне жизнь, но я также видел, насколько хрупкой может быть эта жизнь, когда система вокруг дает сбой. Сегодня я хочу использовать свой опыт, чтобы шаг за шагом сделать наш спорт немного справедливее и честнее", - сказал Головкин Francs Jeux.

Он выдвинул свою кандидатуру не только на пост президента, но и на позиции вице-президента и члена совета директоров. Головкин отметил, что намерен работать на благо бокса в любом качестве.

Он также добавил, что рассчитывает на победу в президентских выборах, однако в случае иного исхода готов приносить пользу организации на другой должности, ведь для него главное — развитие и будущее мирового бокса.

На вопрос о том, как спортивный опыт помогает ему в роли руководителя, Геннадий Головкин ответил, что провел в боксе более 30 лет, выступая и в любительском, и в профессиональном ринге.

Он отметил, что прошёл путь от небольшого города до крупнейших арен мира, пережив все стороны спорта — неопределённость, жертвы, славу и давление.

По его словам, ему не нужно, чтобы кто-то объяснял, что чувствует атлет, — он знает это из собственного опыта. Головкин подчеркнул, что понимает жизнь спортсменов, их труд и мотивацию, и никогда не забудет, ради кого все в спорте работают - ради самих атлетов.

Отвечая на вопрос журналистов о приоритетах, Головкин подчеркнул, что для него на первом месте – спортсмены.

"Их нужно слушать и защищать. На втором - абсолютная прозрачность в работе федерации. Наша цель - укрепить позиции бокса в преддверии следующих Олимпийских игр. За последние два года многое было сделано для сохранения бокса в Олимпийской программе. Теперь нам необходим глубокий аудит, чтобы четко определить наши сильные и слабые стороны и те направления, где нужно действовать немедленно. Это требует открытого диалога с участием атлетов и независимых экспертов", - сказал Головкин.

О предвыборной программе

По словам Геннадия Головкина, инновации в World Boxing должны быть ответственными и ставить во главу угла человека. Он подчеркнул, что технологии должны служить спортсменам и принципам честности, а не подменять собой людей, как справедливо напоминает МОК.

Головкин отметил, что под инновациями он понимает практические инструменты, делающие бокс понятнее и безопаснее для всех участников — атлетов, судей и болельщиков.

По его словам, работа начнётся с определения направлений, где технологии действительно принесут пользу: в обучении, повышении прозрачности судейства, поддержке рефери и защите здоровья спортсменов. Он добавил, что организация будет тестировать и внедрять лучшие решения, ориентируясь на реальную эффективность.

На вопрос о возможности появления смешанных дисциплин в боксе Геннадий Головкин ответил, что не видит в этом препятствий. По его словам, смешанные турниры — интересное направление в Олимпийском движении, и у бокса, как у вида спорта с богатейшей олимпийской историей, есть потенциал для адаптации к новым форматам.

Он подчеркнул, что главное — не символические шаги, а реальная защита спортсменов и сохранение честности соревнований. Головкин отметил, что World Boxing открыт для инноваций, но только при условии тщательной оценки безопасности и консультаций со спортсменами.

"Если в будущем такая концепция сможет усилить наш спорт, не ставя под угрозу здоровье атлетов, — мы обязательно её изучим", — добавил он.

Головкин также подчеркнул, что бокс - часть Олимпийской истории уже более века, и этот вид спорта воплощает ключевые ценности Олимпизма: мужество, уважение, дисциплину.

"Но, как часто напоминает МОК, место в программе не гарантировано никому. Каждый вид спорта должен постоянно доказывать свое право, защищая атлетов, обеспечивая гендерный баланс и работая абсолютно прозрачно. Для бокса это означает безупречную честность на всех уровнях - от судейства до управления. Я убежден: если мы будем неукоснительно следовать этим стандартам, бокс не просто останется в Олимпийской программе, но и укрепит в ней свою роль".

На вопрос о гендерном тестировании Головкин ответил так:

"Это очень деликатная тема, требующая уважения, беспристрастности и научной строгости. Бокс - контактный спорт, поэтому четкие критерии допуска имеют первостепенное значение для безопасности и справедливости на ринге. World Boxing следует и будет следовать рекомендациям МОК и компетентных медицинских комиссий, а также международным нормам в области прав человека. Достоинство и частная жизнь каждого спортсмена неприкосновенны. Все процедуры должны быть индивидуальны, конфиденциальны и соответствовать признанным медицинским протоколам. Наша ответственность - гарантировать, что критерии отбора прозрачны, научно обоснованы и применяются последовательно. Только так каждый атлет, выходящий на ринг, сможет соревноваться в безопасности и на справедливых условиях".