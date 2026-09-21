Геннадий Головкин прибыл на Азиатские игры в Японии
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Президент Национального олимпийского комитета Казахстана и World Boxing Геннадий Головкин прибыл в Нагою, где проходят XX летние Азиатские игры, передает BAQ.KZ.
О приезде Головкина сообщила пресс-служба World Boxing. На арене, где проходит боксерский турнир Азиады, его встретили представители местного организационного комитета, а также распорядитель соревнований, президент Федерации бокса Японии и член совета Asian Boxing доктор Тацуя Накама.
«Президента World Boxing Геннадия Головкина встретили на арене боксерского турнира XX Азиатских игр в Нагое представители местного организационного комитета и распорядитель соревнований доктор Тацуя Накама – президент Федерации бокса Японии и член совета Asian Boxing», – говорится в сообщении.
Головкин присутствует на первом дне боксерских соревнований Азиатских игр.
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Казахстан на турнире по боксу представляют 11 спортсменов – шесть мужчин и пять женщин.
XX летние Азиатские игры в Аичи и Нагое продлятся до 4 октября.
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