Гимнаст Ерлан Тасмагамбетов завоевал бронзовую медаль Азиады
27 Сентября 2026, 10:49
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27 Сентября 2026, 10:4927 Сентября 2026, 10:49
139Фото: Нұрғали Жұмағазы
Казахстанский спортсмен Ерлан Тасмагамбетов стал бронзовым призёром Азиатских игр по прыжкам на батуте, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).
Спортсмен выступил в суперфинале соревнований. По итогам выступления Ерлан набрал 54,69 балла и занял третье место.
Победителем соревнований стал представитель Китая Янь Ланъюй - 65,09 балла. Его соотечественник Ван Цзысай занял второе место - 63,83 балла.
Ранее Роман Барков занял восьмое место в финале и не смог выйти в суперфинал.
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