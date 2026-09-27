Гимнаст Ерлан Тасмагамбетов завоевал бронзовую медаль Азиады

Казахстанский спортсмен Ерлан Тасмагамбетов стал бронзовым призёром Азиатских игр по прыжкам на батуте, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).

Спортсмен выступил в суперфинале соревнований. По итогам выступления Ерлан набрал 54,69 балла и занял третье место.

Победителем соревнований стал представитель Китая Янь Ланъюй - 65,09 балла. Его соотечественник Ван Цзысай занял второе место - 63,83 балла.

Ранее Роман Барков занял восьмое место в финале и не смог выйти в суперфинал.