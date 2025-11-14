Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Форуме работников сельского хозяйства подчеркнул необходимость активного привлечения иностранных инвесторов в агропромышленный комплекс страны, передаёт BAQ.KZ.

"В приоритете должно быть производство продукции глубокой переработки. Отечественный АПК в значительной степени ограничен производством сырья, и это нужно менять", — отметил глава государства.

По его словам, доля переработанной продукции в сельском хозяйстве уже выросла с 35% в 2023 году до 50% в 2025-м, а в следующем году показатель должен достичь 70%. Для реализации этой цели требуется привлечение частных инвестиций, в том числе с использованием современных технологий иностранных компаний.

Президент подчеркнул, что правительство сформировало перечень из более 200 инвестиционных проектов в АПК общей стоимостью около 4 трлн тенге, которые должны быть поддержаны на всех уровнях власти.

"Центр и регионы должны работать слаженно и оперативно", — добавил он.

Токаев также отметил, что инвестиции должны быть направлены на ключевые сектора АПК и соответствовать потребностям производственного сектора, чтобы агросфера Казахстана стала передовой отраслью с высокой добавленной стоимостью продукции.

Между тем, Президент подчеркнул, что бренд Qazaq Organicfood при правильной стратегии может занять свою достойную нишу на международном рынке.

"Надо активнее продвигать продукцию на международные рынки. Наша страна входит в десятку ведущих мировых экспортеров пшеницы и занимает лидирующие позиции по поставкам муки.

Помимо традиционных рынков Центральной Азии, Ирана, Афганистана, Казахстан начал поставлять зерно в ряд стран Европы, Юго-Восточной Азии и Северной Африки, в частности, в Бельгию, Португалию, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, Марокко, Алжир. География нашего зернового экспорта расширяется.

Казахстан становится крупным экспортером масличных культур и растительных масел. В 2024 году мы вошли в десятку поставщиков баранины с объемом почти 18 тысяч тонн, хотя это не предел.

В целом, экспорт продукции АПК составляет более пяти миллиардов долларов, включает в себя свыше 200 наименований сельскохозяйственной продукции и осуществляется в 70 государств.

Но потенциал нашего агропромышленного комплекса значительно больше указанных цифр. Спрос на продовольствие, особенно экологически чистую продукцию, в мире неуклонно растет. Поэтому наш бренд Qazaq Organicfood при правильной стратегии может занять свою достойную нишу на международном рынке.

В Казахстане утверждены стандарты производства органической продукции, надо продолжать системную работу в данном направлении. Задача профильных структур, а также посольств за рубежом – активно помогать продвижению наших брендов".