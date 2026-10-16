Глава государства рассказал об усилиях Казахстана по сохранению редких видов животных

Президент Касым-Жомарт Токаев на Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия COP17 рассказал, чего Казахстан добился в сохранении редких животных. Одним из главных достижений Глава государства назвал восстановление популяции сайгаков, их число выросло с 21 тысячи в 2003 году до 4,7 миллиона.

«Это древнее животное, пережившее Ледниковый период, и по сей день играет важнейшую роль в сохранении экологического баланса в наших степях. Сегодня в Казахстане сосредоточено около 98% мировой популяции этого вида. Если в 2003 году в нашей стране насчитывалась лишь 21 тысяча особей, то к весне текущего года их численность достигла 4,7 миллиона», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Не менее важен для страны и хищник, которого называют хозяином гор.

«Также имеются обнадеживающие признаки восстановления популяции снежного барса – величественного символа природного богатства наших гор. Около 70% ареала обитания этого вида в нашей стране приходится на охраняемые территории. Благодаря надежной и постоянной защите снежного барса и систематическому научному мониторингу его популяция увеличилась с критически низкого уровня в 1990-х годах до порядка 190 особей. Эти успехи стали возможными благодаря многолетним упорным и последовательным усилиям органов власти, ученых и международных партнеров», – отметил Глава государства.

Президент поблагодарил Российскую Федерацию и ее Президента, Программу развития ООН, Всемирный фонд дикой природы и других международных партнеров, в том числе неправительственные организации, за помощь в восстановлении популяции туранского тигра. Он подчеркнул, что в июне этого года тигра впервые за последние 70 лет выпустили в дикую природу, и это стало событием большого значения для Казахстана.

Глава государства сообщил, что вместе с чешскими, немецкими и венгерскими партнерами Казахстан работает над возрождением популяции лошади Пржевальского.

Отдельно Президент остановился на защите уникального биоразнообразия Каспийского моря.

«На состоявшемся недавно первом Каспийском экологическом саммите в Туркменистане я призвал к незамедлительным и скоординированным действиям, направленным на предотвращение непоправимого ущерба этой уязвимой экосистеме. Особую обеспокоенность вызывает будущее каспийского тюленя. За последнее столетие его популяция сократилась с одного миллиона до 270 тысяч. В Казахстане каспийский тюлень официально включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратился к соседям по Каспию и напомнил о судьбе другого моря.