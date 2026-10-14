Голландский сыр могут начать делать в Казахстане: что еще перенимают у Нидерландов?

Казахстан и Нидерланды обсуждают производство твердых сыров и кормов в нашей стране, цифровые молочные фермы и голландские технологии для рыбоводства.

Эти темы стали главными на 4-м заседании казахстанско-нидерландской рабочей группы по сельскому хозяйству в Гааге. Главная идея в том, чтобы перейти от обмена опытом к конкретным проектам, инвестициям и новым производствам в Казахстане.

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр сельского хозяйства Таласбек Канафин. Нидерландскую сторону представлял руководитель отдела международных двусторонних отношений Министерства сельского хозяйства, рыболовства, продовольственной безопасности и природы Нидерландов Мартейн Вейтенс.

Торговля растет

У партнерства есть экономическая основа. В 2025 году товарооборот сельхозпродукции между двумя странами вырос на 33%, а казахстанский агроэкспорт в Нидерланды увеличился в 2,5 раза. За восемь месяцев 2026 года объем взаимной торговли достиг 108,7 млн долларов.

Казахстан хочет продавать голландцам больше зерновых и масличных культур, продуктов их переработки и другой агропродукции. Для этого предстоит поработать над ветеринарными и фитосанитарными требованиями, сертификацией и доступом казахстанских товаров на рынки Нидерландов и Евросоюза.

Помочь с этим может совместное исследование с Erasmus Commodity & Trade Centre, которое сейчас прорабатывают стороны. Его цель в том, чтобы создать центры передового опыта, которые помогут казахстанским экспортерам лучше разбираться во внешней торговле и уверенней выходить на рынки ЕС.

411 голландских сортов на казахстанских полях

Одно из главных направлений это семена. В Госреестре Казахстана уже зарегистрирован 411 сорт и гибрид сельхозкультур нидерландской селекции, еще 53 проходят испытания.

Казахстан продолжает работу по вступлению в Международный союз по охране новых сортов растений (UPOV). А в 2027 году страна может присоединиться к программе Naktuinbouw PVP Toolbox. Она помогает защищать права на новые сорта и повышать квалификацию специалистов.

Развивается и сотрудничество в образовании. По меморандуму между НАНОЦ и GroenPact в Казахстане внедряют опыт нидерландского аграрного образования, готовят совместные программы, проводят академические обмены и исследования для нужд отрасли.

Цифровые коровы и здоровые куры

Голландский опыт приходит и в животноводство. С компанией UNIFORM-Agri подписали меморандум о пилотном проекте. На молочных фермах внедрят цифровую систему, которая поможет повышать производительность ферм, следить за здоровьем коров и отслеживать продукцию.

С нидерландским птицеводческим кластером подписан меморандум о сотрудничестве, успешно реализовали инициативу Partners in Business. А с Королевской службой здоровья животных Нидерландов Royal GD испытывают методы диагностики болезней птиц.

Рыба по-голландски

Отдельно стороны договорились о рыбоводстве. В 2027 году в Казахстан приедет бизнес-миссия нидерландских компаний. Она поищет, какие технологии, оборудование и инвестиции можно привлечь в рыбоводство, системы замкнутого водоснабжения, производство кормов и контроль качества воды.

Миссия должна свести казахстанских рыбоводов напрямую с зарубежными технологическими компаниями и инвесторами.

Сыр и корма

Сотрудничество касается не только торговли. Стороны прорабатывают инвестиционные проекты по производству твердых сыров и кормов в Казахстане. Пока обсуждают технологическое партнерство, локализацию и привлечение инвестиций.

Среди других перспективных направлений модернизация теплиц, водосберегающие технологии, семеноводство, переработка сельхозпродукции и высокопродуктивное животноводство.

«Нидерланды являются одним из важных партнёров Казахстана в развитии высокотехнологичного сельского хозяйства. Наш приоритет — переход от обмена опытом к реализации конкретных совместных проектов, привлечению инвестиций и трансферу технологий. Мы видим значительный потенциал в семеноводстве, тепличном хозяйстве, животноводстве, переработке и цифровизации АПК. Наша общая задача — обеспечить практические результаты сотрудничества, повысить конкурентоспособность казахстанской продукции и расширить её доступ на европейские рынки», — сказал Таласбек Канафин.

В Нидерландах казахстанская делегация побывает на инновационных молочных фермах и в исследовательских центрах, чтобы посмотреть, какие решения можно перенести в казахстанское сельское хозяйство.