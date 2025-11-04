  • 4 Ноября, 10:20

Голый мужчина бегал возле школы в Павлодаре

Фото: pixabay.com

В Павлодаре очевидцы сообщили о мужчине, который бегал по улице без одежды неподалёку от одной из школ. Видео с места происшествия появилось в соцсетях, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, нарушителя доставили в отделение полиции. Его также осмотрели медики скорой помощи.

"В отношении мужчины составлен административный материал за совершение мелкого хулиганства. Материал будет направлен в суд для рассмотрения", — уточнили в полиции.

Согласно законодательству, мелкое хулиганство — это оскорбительное приставание к гражданам или иные действия, нарушающие общественный порядок. За такие поступки предусмотрен штраф в размере 20 МРП, общественные работы от 20 до 60 часов либо административный арест до 15 суток.

 
 
 
 
 
