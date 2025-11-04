Голый мужчина бегал возле школы в Павлодаре
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодаре очевидцы сообщили о мужчине, который бегал по улице без одежды неподалёку от одной из школ. Видео с места происшествия появилось в соцсетях, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, нарушителя доставили в отделение полиции. Его также осмотрели медики скорой помощи.
"В отношении мужчины составлен административный материал за совершение мелкого хулиганства. Материал будет направлен в суд для рассмотрения", — уточнили в полиции.
Согласно законодательству, мелкое хулиганство — это оскорбительное приставание к гражданам или иные действия, нарушающие общественный порядок. За такие поступки предусмотрен штраф в размере 20 МРП, общественные работы от 20 до 60 часов либо административный арест до 15 суток.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- "Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды
- Экс-директор “Таза Өскемен” арестован по делу о хищении 120 млн тенге