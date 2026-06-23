Госслужба-2026: что нужно знать кандидатам перед подачей документов

С 1 апреля 2026 года в Казахстане действует новый порядок поступления на государственную службу. Все конкурсные процедуры переведены в цифровой формат через систему eQyzmet, сроки отбора сокращены до одной недели, а большинство документов подаются онлайн. Корреспондент BAQ.KZ подготовил подробную инструкцию для тех, кто планирует начать карьеру в государственных органах.

Кто может поступить на государственную службу

На государственную службу принимаются граждане Казахстана, достигшие 18 лет и соответствующие квалификационным требованиям конкретной должности. Кандидат должен обладать необходимым уровнем образования, профессиональными навыками и состоянием здоровья, позволяющим выполнять должностные обязанности.

При этом законодательством предусмотрен ряд ограничений. На госслужбу не могут быть приняты лица, признанные судом недееспособными, имеющие неснятую или непогашенную судимость, совершившие коррупционные преступления, а также граждане, ранее уволенные с государственной службы по ряду отрицательных оснований.

Где искать вакансии

Конкурсы на занятие административных государственных должностей корпуса «Б» публикуются на портале eQyzmet.gov.kz. Здесь размещаются вакансии центральных государственных органов, акиматов и территориальных подразделений ведомств.

Информация также доступна на сайте Агентства по делам государственной службы и электронной бирже труда Enbek.kz. Через систему eQyzmet кандидаты могут подать заявку на участие в конкурсе и отслеживать статус рассмотрения документов.

Первый этап: тестирование на знание законодательства

Кандидат вправе пройти тестирование заранее либо в период приема документов на конкурс. Сделать это можно как онлайн через eQyzmet, так и в специальных залах тестирования.

Тестирование включает проверку знаний:

Конституции Республики Казахстан;

Закона «О государственной службе Республики Казахстан»;

Закона «О противодействии коррупции»;

Этического кодекса государственных служащих.

Кроме того, проводится тест на знание государственного языка.

Для успешного прохождения тестирования необходимо набрать не менее 30 правильных ответов по законодательству и не менее пяти правильных ответов по каждому нормативному акту. Сертификат действует один год.

Второй этап: оценка личных качеств

После тестирования кандидаты проходят оценку личных качеств. Для разных категорий должностей предусмотрены отдельные программы.

Для руководящих должностей оцениваются лидерские качества, стратегическое мышление, коммуникативность, ответственность и другие компетенции. Для неруководящих должностей акцент делается на аналитическом мышлении, ориентации на результат и соблюдении этических норм.

Для низовых должностей без требований к стажу проверяются логическое мышление, эмоциональный интеллект и ценностные ориентиры кандидата. Полученное заключение действительно в течение одного года.

Какие документы необходимо подготовить

Все документы подаются в электронном формате через систему eQyzmet. После регистрации формируется электронное резюме кандидата на основе данных государственных информационных систем.

При необходимости необходимо загрузить:

документы об образовании и приложения к ним;

трудовую книжку, послужной список или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность;

сертификаты о дополнительной квалификации, если они предусмотрены требованиями вакансии.

Кадровая служба проверяет представленные сведения и принимает решение о допуске кандидата к дальнейшим этапам конкурса.

Как проходит конкурс

Порядок конкурсного отбора зависит от категории должности.

Для руководящих должностей предусмотрены два этапа:

написание эссе;

собеседование.

Эссе выполняется онлайн через систему eQyzmet. Кандидату предоставляется до 45 минут на подготовку текста объемом до 250 слов по теме, связанной с функциональными обязанностями должности. К следующему этапу допускаются не более пяти кандидатов с наивысшими результатами.

Собеседование проводится по видеосвязи. Члены конкурсной комиссии оценивают профессиональные знания, опыт, навыки и соответствие кандидата требованиям должности. Продолжительность интервью составляет до 15 минут.

Практическая оценка вместо эссе

Для неруководящих и низовых должностей вместо эссе и собеседования проводится практическая оценка.

Кандидатам могут предложить:

подготовить аналитическую записку;

составить официальный ответ на обращение гражданина;

подготовить служебное письмо или запрос;

выполнить задания на проверку общего кругозора и понимания специфики работы государственного органа.

На выполнение заданий отводится до двух часов. Оценка проводится дистанционно через систему eQyzmet.

Как определяется победитель

После завершения всех этапов конкурсная комиссия оценивает результаты кандидатов. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов.

Для обеспечения объективности процедуры используется принцип обезличенного участия: каждому кандидату присваивается индивидуальный идентификационный номер, а многие этапы проходят с применением системы прокторинга.

Что изменилось в 2026 году

Главным нововведением стала полная цифровизация конкурсных процедур. Если раньше процесс отбора мог занимать несколько недель, то теперь средний срок проведения конкурса составляет 5–7 рабочих дней.

Большинство документов формируется автоматически, подача заявок осуществляется онлайн, а кандидаты могут проходить тестирование и конкурсные этапы дистанционно из любой точки страны. Это позволило значительно сократить бюрократические процедуры и ускорить прием на государственную службу.

Поступление на государственную службу в Казахстане начинается с регистрации в системе eQyzmet, прохождения тестирования на знание законодательства и оценки личных качеств. После проверки документов кандидаты участвуют в конкурсном отборе, который включает практические задания либо эссе и собеседование. Новый порядок, вступивший в силу с 1 апреля 2026 года, сделал процесс более прозрачным, быстрым и доступным для соискателей.