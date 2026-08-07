Государство выделяет рекордное число образовательных грантов: более 75 тысяч абитуриентов поступят в вузы бесплатно

Государственный образовательный заказ в Казахстане продолжает расти, обеспечивая доступность высшего образования и формируя кадровый резерв для экономики.

Если в 2019–2020 учебном году было выделено 51 023 гранта на бакалавриат, 12 504 — на магистратуру и 1 640 — на докторантуру, то уже

В 2026–2027 учебном году бесплатное обучение в вузах страны только на бакалавриате получат более 75 тысяч абитуриентов — обладателей государственных образовательных грантов.

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева государственный образовательный заказ формируется с учётом долгосрочных потребностей экономики. 60 % грантов направляются на инженерные и технические специальности, которые обеспечивают развитие промышленности, технологий и инноваций.

Особое внимание уделяется регионам. В рамках проекта «Серпін» более 2 тысяч обладателей грантов будут обучаться в ведущих университетах северного, восточного и центрального Казахстана. Это позволит обеспечить эти регионы квалифицированными специалистами.

Интерес к конкурсу остаётся высоким. В 2026 году на получение образовательных грантов было подано около 127 тысяч заявлений — на 14 тысяч больше, чем годом ранее.

При распределении грантов сохранены все меры государственной поддержки: квоты для абитуриентов из социально уязвимых категорий, гранты вне конкурса для победителей международных олимпиад и крупных спортивных соревнований, а также 1 816 грантов для граждан, прошедших срочную воинскую службу.