Гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары» получат 30 молодых казахстанцев
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Победителями конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» стали 30 молодых казахстанцев, чьи проекты набрали наивысший балл, передает BAQ.KZ.
Каждый получит по 3 млн тенге на реализацию своего проекта.
В этом году на конкурс поступило более 2200 заявок, к рассмотрению допустили 1745. То есть на одно место претендовали почти 60 человек. Больше всего заявок пришло по направлению «Бизнес», их было 663. Далее идут информационные технологии с 383 заявками, наука с 218, культура с 174, медиа с 158 и волонтёрство с 149.
Кто может участвовать
Подать заявку вправе граждане Казахстана от 14 до 34 лет включительно.
Помимо самой заявки нужно описание проекта и смета расходов. Идею требуется представить либо видеороликом не длиннее минуты, либо презентацией не более чем на десять слайдов. Прилагаются также копия удостоверения личности и сведения об интеллектуальной собственности, если она есть.
Приём заявок в этом году начался в апреле.
История гранта
Грант учреждён в 2021 году по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева для поддержки талантливой молодёжи. За всё время его обладателями стали 153 человека. В 2021 году присудили 30 грантов, в 2022-м 33, а с 2023 по 2026 год по 30 ежегодно. Награждение победителей этого года пройдёт в Астане в рамках празднования Международного дня молодёжи.
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