Хищения, вымогательства и наркотики: 45 дел в отношении ОПГ направлены в суд

В текущем году в суды направлено 45 уголовных дел в отношении участников организованных преступных групп.

В МВД сообщили, что в рамках работы по противодействию деятельности ОПГ правоохранители устанавливают всех участников преступной деятельности, документируют их противоправные действия и направляют собранные материалы в суд.

Так, в Карагандинской области суд вынес приговор организатору и 10 участникам преступного сообщества, занимавшимся хищением товарно-материальных ценностей с горно-обогатительных предприятий региона. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки до 13 лет.

Также в регионе осуждены лидер и четыре участника ОПГ, причастные к хищению имущества с территории крупного градообразующего предприятия с использованием скрытых мошеннических схем. Они получили до 10 лет лишения свободы.

В Алматы к срокам до восьми лет приговорены 13 участников ОПГ. Их признали причастными к незаконной регистрации автомобилей, изменению VIN-кодов и данных в информационных системах, а также мошенничеству при реализации транспортных средств.

В Астане за сбыт наркотиков осуждены организатор и пять участников ОПГ. Организатор получил 17 лет лишения свободы, его сообщники — до 16 лет.

В Кызылорде за систематическое вымогательство, в том числе в отношении предпринимателей, осуждены восемь представителей местного криминалитета. В ходе расследования им вменили руководство и участие в деятельности ОПГ. Суд назначил им до 11 лет лишения свободы.

В МВД подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп продолжается. В ведомстве отметили, что основная задача заключается не только в пресечении противоправной деятельности, но и в обеспечении установленной законом ответственности каждого участника преступной группы.