Художник Талгат Тилеужанов проголосовал на выборах депутатов маслихата Алматы
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На избирательном участке №124 в Алматы проголосовал известный казахстанский художник, живописец и монументалист Талгат Тилеужанов.
Он является членом Союза художников Республики Казахстан и Союза художников Нью-Йорка, участником творческой группы «IZDER», лауреатом международной премии «ТҰРАН».
Деятель искусства отметил важность участия каждого гражданина в общественной жизни страны и подчеркнул, что голосование является проявлением гражданской ответственности.
«Наш сегодняшний голос — это отражение нашей ответственности за будущее страны. Поэтому я решил принять участие во внеочередных выборах депутатов маслихата и выразить свою гражданскую позицию», — сказал Талгат Тилеужанов.
Напомним, сегодня в Алматы проходят внеочередные выборы депутатов маслихата города. Открыты 670 избирательных участков, на 41 из них доступен сервис по однодневной регистрации для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в Алматы.
Голосование продлится до 20:00.
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