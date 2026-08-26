ИИ и аттестация учителей: какие изменения ждут школы Павлодарской области

Одним из главных вызовов для системы образования сегодня становится сохранение качества обучения на фоне стремительного развития искусственного интеллекта и других технологий. Об этом корреспонденту BAQ.KZ рассказала руководитель управления образования Павлодарской области Айгерим Абенова.

По ее мнению, одним из ключевых изменений должно стать более активное внедрение искусственного интеллекта и цифровых инструментов в образовательный процесс.

«Для учителя это дополнительные возможности сделать обучение более адресным и эффективным, для школьника – современная образовательная среда и новые навыки, необходимые в цифровой экономике», – сказала Абенова.

При этом доступ к новым технологиям сам по себе не гарантирует повышения качества образования. Важнее научить школьников правильно ими пользоваться, считает руководитель управления.

«Нам важно не просто дать ребенку доступ к информации и ИИ, а научить его думать, анализировать, работать с информацией и использовать технологии осознанно. И здесь ключевая роль по-прежнему принадлежит сильному и современному учителю», – отметила она.

Еще одним важным направлением Абенова назвала пересмотр системы аттестации педагогов.

«Важным решением считаю и пересмотр системы аттестации педагогов – с сокращением избыточных требований и большей ориентацией на профессиональный результат», – подчеркнула она.

Для Павлодарской области, по словам руководителя управления, следующим этапом должен стать переход от цифровизации как процесса к ее использованию непосредственно для повышения качества образования.

В регионе намерены делать акцент на персонализации обучения, поддержке педагогов и применении уже имеющихся цифровых возможностей для улучшения образовательных результатов каждого школьника.