ИИ, Smart Cargo и цифровые госуслуги: что изменится в Казахстане до 2029 года

Сегодня в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai состоялась презентация Плана действий по реализации стратегии. Правительством документ согласован в рамках реализации Указа Президента об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan до 2029 года.

План охватывает три ключевых направления цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта: в интересах граждан, бизнеса и экономики, а также государственного аппарата.

Промышленность, транспорт и логистику свяжут цифровыми решениями

Одним из ключевых направлений станет цифровая трансформация индустриального сектора. Она охватит энергетику, промышленность, строительство, транспорт, логистику и агропромышленный комплекс.

В ходе презентации вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев отметил, что отдельные процессы не должны цифровизироваться изолированно друг от друга. В частности, производство необходимо синхронизировать с транспортом и логистикой, поскольку эти направления непосредственно связаны между собой.

При этом одним из основных принципов внедрения искусственного интеллекта станет экономическая эффективность.

«Искусственный интеллект, если посчитать инфраструктуру, – вещь недешевая. Соответственно, мы должны применять искусственный интеллект в первую очередь в тех направлениях, которые дают наибольший экономический эффект для страны в целом», – отметил вице-министр.

В топливно-энергетическом комплексе к 2029 году не менее 70% активов планируется подключить к цифровому мониторингу. Это позволит в режиме реального времени отслеживать состояние объектов и заранее выявлять риски для их надежности.

В строительстве цифровой подход должен охватить весь жизненный цикл объекта – от проектирования до эксплуатации. К 2029 году 100% новых технически сложных объектов планируется сопровождать в едином цифровом контуре.

Отдельный блок предусмотрен для транспорта и логистики. Цифровизация должна охватывать весь путь груза – от прохождения пунктов пропуска до движения по основным транспортным коридорам и мультимодальным узлам.

В рамках Smart Cargo приоритетные перевозки будут сопровождаться цифровым паспортом и сквозным трекингом. Согласно представленным целевым показателям, время прохождения приоритетных пунктов пропуска планируется сократить до 30 минут, а Smart Cargo должен охватить не менее 80% приоритетных перевозок.

В агропромышленном комплексе цифровые решения будут направлены на повышение эффективности сельхозпроизводителей и упрощение доступа к современным инструментам управления. Среди предусмотренных решений – цифровые профили хозяйств, системы прослеживаемости, Smart-фермы с ИИ-ассистентами и торговая площадка Digital Agro Market.

От отдельных систем – к единой платформе

Еще один принцип Digital Qazaqstan – отказ от разрозненных информационных систем.

Как пояснил Бахтияр Мухаметкалиев, сейчас гражданину в разных жизненных ситуациях приходится взаимодействовать с отдельными государственными системами. Например, свои цифровые процессы действуют в здравоохранении, образовании и других сферах.

По его словам, задача заключается в том, чтобы синхронизировать эти решения и объединить их на платформенном уровне. В результате гражданину не придется самостоятельно разбираться, через какую именно государственную систему необходимо получать ту или иную услугу.

В ЦОНы стали обращаться на 30% реже

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин рассказал, что ИИ уже применяется при оказании государственных услуг.

По его словам, через eGovGPT сегодня около 50 государственных услуг можно получить в формате переписки.

«Если вы пользуетесь ChatGPT или ИИ-агентами, то здесь так же можно просто переписываться и получать государственные услуги. Мы активно работаем над внедрением ИИ в оказание госуслуг и цифровизацией государственных услуг», – сказал Ростислав Коняшкин.

По словам первого вице-министра, эта работа уже позволила значительно снизить количество обращений граждан в центры обслуживания населения.

За первое полугодие текущего года число обращений в ЦОНы сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Коняшкин пояснил, что особое внимание уделялось десяти наиболее востребованным государственным услугам, на которые приходится около 79-80% всего трафика обращений граждан.

В целом к 2029 году за счет внедрения искусственного интеллекта, проактивных сервисов, автоподписания и автоматизации процессов среднее время предоставления государственных услуг и мер социальной поддержки должно сократиться не менее чем на 50%.

ИИ внедряют в работу государственных служащих

Искусственный интеллект планируется активнее использовать и внутри государственного аппарата.

При этом, как отметил Ростислав Коняшкин, при работе со служебной информацией существуют ограничения: государственные органы не могут использовать ИИ-модели, данные которых обрабатываются на серверах за пределами Казахстана.

Для решения этой задачи в стране был запущен суперкомпьютер.

«Уже сейчас искусственный интеллект помогает делать краткое содержание писем, анализировать большие потоки обращений, формировать доклады, презентации, делать переводы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы государственные служащие могли более активно использовать эти инструменты и повышать эффективность своей работы», – рассказал первый вице-министр.

Согласно представленным планам, до 30% операционной нагрузки государственных служащих предполагается перевести на ИИ-решения. Ожидается, что к 2029 году производительность государственного аппарата увеличится не менее чем на 25%.

ИИ уже применяют в медицине и строительстве

Ростислав Коняшкин также отметил, что цифровая трансформация идет непосредственно в отраслях. По его словам, наиболее активные результаты сегодня наблюдаются в транспорте, здравоохранении, экономике и финансах.

В медицине искусственный интеллект уже применяется для автоматического анализа медицинских снимков, что позволяет быстрее выявлять заболевания.

В строительстве ИИ используется при анализе документации. Это, по словам первого вице-министра, позволяет снизить влияние человеческого фактора и ускорить процессы.

В рамках стратегии к 2029 году не менее 95% медицинских организаций планируется интегрировать в единый цифровой контур с обменом данными в режиме реального времени. Не менее 80% клинических решений в стационарах предполагается принимать с применением искусственного интеллекта.

Кибербезопасность станет отдельным направлением

На презентации также обратили внимание на риски, сопровождающие развитие цифровых технологий.

Бахтияр Мухаметкалиев отметил, что с ростом цифровизации необходимо одновременно повышать уровень киберграмотности населения.

По его словам, граждане нередко самостоятельно публикуют в социальных сетях персональную информацию и фотографии, которые впоследствии могут использоваться злоумышленниками. Поэтому в рамках реализации стратегии предусмотрена масштабная информационная и образовательная работа в сфере кибербезопасности.

План также предусматривает повышение защищенности государственных информационных систем и развитие киберкультуры. Объекты цифрового правительства будут подключаться к сервису «Контроль доступа к персональным данным», который должен обеспечить гражданам более прозрачный контроль за использованием их персональной информации.

Что еще предусмотрено Digital Qazaqstan

Отдельное направление стратегии связано с развитием отечественной IT-индустрии и цифровой инфраструктуры.

Одним из крупнейших проектов станет национальный AI Hub на базе «Долины центров обработки данных». К 2029 году его мощность должна составить 200 МВт с последующим наращиванием до 1 ГВт.

Также предусматривается развитие робототехники, беспилотных систем и других технологических направлений.

По итогам реализации стратегии ожидается, что масштабное внедрение искусственного интеллекта и цифровизация ключевых отраслей обеспечат дополнительный вклад в ВВП Казахстана на уровне порядка 1,5 процентных пункта в среднем в год к концу 2029 года.