Британское издание The Telegraph включило Мангистаускую область в список десяти пустынь мира, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни. Регион отметили за уникальные природные ландшафты, тишину и первозданную красоту, передает BAQ.KZ.

Автор рейтинга, тревел-журналист Сара Маршалл, подчеркнула, что Мангистау привлекает путешественников своими геологическими чудесами. Особое внимание уделено урочищу Бозжыра на плато Устюрт с его гигантскими утёсами, меловыми башнями и известняковыми образованиями. Это место названо одним из самых фотогеничных природных уголков региона.

Отмечается, что добраться до локации можно на внедорожнике из города Актау. При этом сейчас Мангистау остаётся сравнительно малолюдным направлением, хотя в регионе планируется развитие туристической инфраструктуры, включая строительство новых транспортных объектов и курортов.

По оценке издания, природное разнообразие Мангистау — от цветных гор до подземных мечетей и долин с каменными шарами — делает его одним из самых необычных пустынных регионов планеты.