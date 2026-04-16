В Павлодарской области полицейские вместе с прокуратурой провели масштабные рейды против водителей, которые долгое время игнорировали штрафы за нарушения ПДД, передает BAQ.kz.

Основное внимание уделили автомобилям с иностранным учетом — некоторые водители рассчитывали, что это поможет им избежать ответственности. Однако проверка показала обратное.

Так, в потоке машин стражи порядка остановили Lexus RX330 под управлением гражданина соседнего государства. Выяснилось, что у водителя накопилось более 33 неоплаченных штрафов на сумму около 1,5 млн тенге. Долгое время он не оплачивал задолженность, но после разъяснений со стороны полиции и угрозы ареста автомобиля полностью погасил долг прямо на месте.

Еще один случай — водитель Hyundai Sonata, также являющийся иностранным гражданином. За ним числился 31 штраф на сумму около 1,3 млн тенге.

В целом в ходе рейдов удалось взыскать порядка 3 млн тенге. В полиции напомнили, что иностранный учет автомобиля не освобождает от ответственности за нарушения правил дорожного движения в Казахстане.