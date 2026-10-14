Иностранный пациент тратит в Казахстане в 10 раз больше обычного туриста: депутаты готовят отдельный закон

Один иностранный пациент может оставить в Казахстане в 10 раз больше денег, чем обычный турист. По итогам 2025 года отечественные клиники приняли около 80 тыс. иностранцев, а к 2030 году их число может вырасти до 300 тыс. человек.

Такие данные привела депутат фракции Respublica Нургуль Тау в запросе Премьер-министру Олжасу Бектенову.

По словам депутата, средняя стоимость амбулаторного лечения для медицинского туриста достигает 2 тыс. долларов, стационарного до 5 тыс. долларов. При этом отрасль работает круглый год и дает доход не одной клинике. Деньги получают гостиницы, перевозчики, общепит, туроператоры, переводчики и другие сервисы.

Эксперты, на которых ссылается депутат, прогнозируют, что к 2030 году медицинский туризм может приносить экономике Казахстана до 300 млн долларов в год.

При этом, по данным Правительства, около 80 тыс. иностранных пациентов Казахстан уже принял в рамках медицинского туризма, а международную аккредитацию JCI имеют десять отечественных медицинских организаций.

Отдельный закон уже направили в Правительство

Фракция Respublica заявила, что полтора года работала над вопросами медицинского туризма вместе с Министерством здравоохранения, Институтом парламентаризма и экспертами.

По итогам этой работы законопроект «О медицинском туризме» направили на заключение Правительства.

Депутаты предлагают закрепить основные понятия в этой сфере, определить статус и ответственность участников рынка, а затем связать в одной системе клиники, гостиницы, туроператоров, транспорт и другие услуги.

Отдельный блок касается сопровождения пациентов и госпитального сервиса.

Еще одно предложение связано с клиниками, имеющими международную аккредитацию JCI. По словам Нургуль Тау, прохождение и повторное подтверждение такой аккредитации требует серьезных финансовых и организационных затрат, поэтому такие учреждения предлагается поддерживать.

Что уже ответило Правительство

Ранее депутаты уже поднимали вопрос виз для медицинских туристов, продвижения казахстанских клиник за рубежом и создания единого механизма координации отрасли.

В ответе Правительства, по словам Нургуль Тау, было указано, что электронная виза доступна гражданам 48 стран. По остальным предложениям, как считает депутат, конкретных решений пока нет.

Теперь фракция просит системно продвигать медицинские услуги Казахстана за рубежом с привлечением Kazakh Tourism и увеличить экспорт таких услуг.

Ранее Правительство сообщало, что совместно с Министерством здравоохранения разрабатывается Дорожная карта по развитию медицинского туризма на 2026-2028 годы.