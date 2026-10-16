Instagram или Threads: какие соцсети стали самыми популярными в Казахстане

Instagram остаётся самой популярной площадкой в Казахстане по количеству активных авторов и публикаций. На втором месте оказался Threads, который за короткое время стал одной из главных площадок для обсуждения общественных проблем. Такие данные представила компания Brand Analytics по итогам исследования социальных сетей за август 2026 года, передает BAQ.KZ.

Какие соцсети лидируют в Казахстане

По данным исследования, за месяц в Instagram опубликовали 43,88 млн сообщений. Контент создавали 4,75 млн пользователей.

Второе место занял Threads – 13,52 млн публикаций и 1,23 млн активных авторов.

Исследователи отмечают, что Threads всё чаще используют для обсуждения происшествий, личных жалоб и общественных вопросов. Именно здесь пользователи нередко рассказывают о проблемах, которые впоследствии привлекают внимание СМИ и государственных органов.

При этом аудитория площадки преимущественно женская – 67,3% активных авторов составляют женщины. Чаще всего публикации размещают пользователи в возрасте от 18 до 34 лет.

Instagram также остаётся преимущественно женской площадкой – доля женщин среди авторов составляет 68%.

За год количество активных авторов Instagram сократилось на 6%, однако публикаций стало больше на 13%. В среднем один пользователь размещал девять сообщений в месяц.

Среди других социальных платформ исследователи выделили Facebook и YouTube. За год активность в Facebook выросла почти вдвое, а количество публикаций на YouTube увеличилось на 20%.

На каком языке пишут казахстанцы

Несмотря на рост казахоязычного контента, в социальных сетях Казахстана по-прежнему преобладает русский язык.

На YouTube его доля составляет 78,2%, во «ВКонтакте» – 71,3%, в «Одноклассниках» – 71,1%.

При этом в Facebook публикаций на казахском языке больше, чем на русском – 41,4% против 39,2%.

В Threads доля казахоязычных сообщений составляет 19%, в Instagram – 18,8%.

Больше всего публикаций на казахском языке за август разместили в Instagram – 5,47 млн. Следом идут Threads с 3,63 млн сообщений и TikTok с 2,51 млн.

Откуда казахстанцы узнают новости

В исследовании также приводятся результаты опроса Demoscope, проведённого в феврале–марте 2026 года среди 1100 респондентов.

Социальные сети назвали основным источником новостей 55,9% опрошенных. Интернет-ресурсы предпочитают 30,6%, телевидение – 30,2%.

При этом доверие к информации распределяется иначе. Государственным СМИ доверяют 57,4% участников опроса, частным – 37,3%. Блогерам и лидерам мнений доверяют 16,6%.

Исследователи отмечают, что социальные сети всё чаще становятся местом, где появляются первые сообщения о событиях, тогда как пользователи обращаются к СМИ за проверенной информацией.

По данным Brand Analytics, интернетом в Казахстане пользуются 93,4% населения, а число профилей в социальных сетях достигло 16,9 млн.

Исследование охватывает открытые публикации, комментарии и другие общедоступные сообщения. При этом учитывались именно активные авторы – пользователи, разместившие хотя бы одну публичную запись за месяц.