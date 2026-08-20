Интернет в села, новые школы и ТЭЦ: как меняется инфраструктура Казахстана

В Казахстане одновременно идет несколько крупных инфраструктурных проектов. Где-то стройка уже закончилась – например, в образовании и сельской медицине. Где-то основные работы еще впереди: это интернет в селах, коммунальные сети и энергетика.

Масштаб большой. За последние годы в стране появились 217 новых школ и 655 медицинских объектов, ремонтируются тысячи километров инженерных сетей, расширяется покрытие 4G и 5G. Следующий большой этап – строительство и модернизация электростанций.

217 новых школ – прежде всего там, где не хватало мест

Проект «Келешек мектептері» завершен. За три года построили 217 школ на 460 тысяч ученических мест: 105 открыли в 2024 году, еще 112 – в 2025-м.

Новые школы позволили закрыть вопрос с 54 трехсменными и 12 аварийными школами. Еще более чем в 100 учебных заведениях удалось сократить дефицит мест.

Больше всего строили там, где проблема ощущалась особенно сильно: в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Туркестанской, Мангистауской и Кызылординской областях.

Отдельно строили в селах – там появилось 84 новые школы, рассчитанные более чем на 130 тысяч детей.

От обычных типовых школ новые здания отличаются не только внешне. Они в среднем на 15–20% больше, а техническое оснащение, по официальным данным, выросло более чем в четыре раза. Внутри – лаборатории, кабинеты робототехники, компьютерные классы, мастерские и STEM-зоны.

Параллельно пришлось готовить и учителей к работе в новых условиях. Более 1,6 тысячи педагогов прошли практические семинары по STEM, робототехнике и цифровым технологиям, еще свыше 5 тысяч – обучение по другим направлениям.

В 20 селах мединфраструктуры раньше не было вообще

Еще один завершенный проект – модернизация сельского здравоохранения.

По стране построили 655 объектов первичной медицинской помощи: 260 медпунктов, 235 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий.

Но интереснее здесь посмотреть, где именно они появились.

427 новых зданий заменили старые и аварийные. В 208 населенных пунктах до этого не было подходящих помещений и медицинские услуги оказывали на дому. Еще в 20 селах медицинской инфраструктуры и работников не было вовсе.

В итоге дополнительный доступ к медицинской помощи получили около 1 млн жителей сел.

Теперь меняется и районный уровень. 32 больницы модернизируют и оснащают КТ, МРТ, ангиографами, хирургическим и реанимационным оборудованием. Расчет здесь уже на более чем 4 млн сельских жителей. Для новых и обновленных объектов подготовили 1,1 тысячи специалистов.

То есть задача постепенно меняется: мало иметь медпункт в селе – важно, чтобы за более сложной диагностикой человеку не приходилось каждый раз ехать за сотни километров.

Интернет в селах: стройка еще продолжается

С интернетом работа пока далека от завершения.

Цель – довести скорость как минимум до 100 Мбит/с. Из 31 запланированного мероприятия выполнено 21. В прошлом году спутниковую связь получили 362 села, также было устранено 743 «белых пятна», где были проблемы со связью.

До конца 2027 года быстрый интернет планируют провести более чем в 3 тысячи сел, где живут около 1,2 млн человек.

Есть и отдельный проект «последней мили»: оптоволокно хотят протянуть непосредственно к населенным пунктам и домам в 1 123 селах. Он должен охватить около 2,3 млн человек.

Расширяется и мобильная сеть. В 20 городах установлено более 3,6 тысячи базовых станций 5G. Одновременно 3 807 сел с населением более 250 человек должны постепенно перейти на 4G. На середину 2026 года таких сел было 566.

Параллельно строится инфраструктура, которую обычный пользователь не видит. По дну Каспия прокладывают оптоволоконную линию между Казахстаном и Азербайджаном, а магистраль «Запад – Восток» уже готова на 58% – проложен 2 341 километр.

13 трлн тенге на старые трубы, сети и энергетику

Самая масштабная по деньгам история – коммунальная и энергетическая инфраструктура.

До 2029 года на ее модернизацию запланировано 13 трлн тенге: 6,8 трлн – на коммунальный сектор и 6,2 трлн – на энергетику.

Ориентир вполне конкретный: снизить износ сетей до 40%, а число аварий – на 20%.

В 2025 году на работы направили 547 млрд тенге. Было отремонтировано 6,6 тысячи километров инженерных сетей. Восемь предприятий после этого вышли из «красной зоны» по уровню износа.

На 2026 год объем финансирования увеличен до 1,1 трлн тенге. В планах – еще 12 тысяч километров ремонта.

И здесь цифры вложений сами по себе мало что говорят человеку. Для жителей результат гораздо проще: реже ли зимой отключают тепло, стало ли меньше порывов труб, насколько стабильно работает электричество. Именно это в итоге покажет, насколько эффективной оказалась многотриллионная модернизация.

Следующий большой проект – новые электростанции

На фоне растущего потребления электричества отдельным направлением стала генерация.

На 2026–2030 годы предусмотрено строительство восьми новых энергоисточников и модернизация 11 действующих. Объем внебюджетных инвестиций заявлен на уровне не менее 7,5 трлн тенге.

В списке – новые ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, а также новые мощности в Жезказгане, Караганде, Курчатове и Экибастузе.

Часть строек уже началась. В Кокшетау возводят ТЭЦ электрической мощностью 240 МВт. В Семее строительство ТЭЦ-3 стартовало в апреле 2026 года. Вместе эти объекты должны повысить надежность теплоснабжения примерно для 500 тысяч жителей двух городов.

Одновременно планируется модернизация существующих станций. В частности, на Экибастузской ГРЭС-2 должны появиться два новых энергоблока мощностью по 550 МВт. Их ввод намечен не позднее 2028 и 2030 годов.

Строительство – только половина истории

Если смотреть на всю картину целиком, Казахстан сейчас находится на разных этапах обновления инфраструктуры.

Школы и сельские медобъекты уже построены. Интернет еще тянут в села. Коммунальные сети предстоит ремонтировать несколько лет. В энергетике начинается новый большой строительный цикл.

Но после миллиардов и триллионов, километров сетей и сотен новых зданий остается самый простой вопрос – что изменится для человека.

Новая школа важна, если в ней хватает учителей. Новая сельская амбулатория – если там есть врач и работает оборудование. Новый интернет – если связь действительно стабильна. А отремонтированная теплосеть – если зимой о ней вообще не приходится вспоминать.

В ближайшие годы именно это будет главным показателем всей большой инфраструктурной стройки.