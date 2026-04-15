В Казахстане банки второго уровня будут тщательнее оценивать платежеспособность заемщиков при выдаче ипотеки, чтобы снизить риски просрочек. Об этом на брифинге сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, речь не идет о введении жестких ограничений по доходам, однако банки обязаны учитывать риск-профиль клиента.

«Это не конкретное ограничение. Это механизм, который реализуется через систему управления рисками. Банки должны оценивать уровень доходов заемщика и принимать решение с учетом его платежеспособности», - пояснила Абылкасымова.

Как отметила глава АРРФР, несмотря на относительно низкий уровень дефолтов по ипотеке, наблюдается рост просрочек по займам, выданным после 2020 года.

«Мы видим рост дефолт-рейтов по ипотечным займам, выданным в последние годы, когда ставки были выше. Поэтому банкам прямо указывается - не допускать выдачи кредитов заемщикам с высоким риском просрочки», - заявила она.

Фактически это означает, что заемщикам с низким доходом будет сложнее получить ипотеку в банках второго уровня, особенно по рыночным программам. При этом в АРРФР подчеркивают, что параллельно рассматриваются меры по повышению доступности жилья.

Льготную ипотеку хотят сделать адресной

По словам Абылкасымовой, сейчас льготные программы не всегда направлены на тех, кто действительно нуждается в поддержке.

«Доступ к льготным ипотечным продуктам имеют разные категории населения, в том числе те, кто мог бы получить ипотеку на рыночных условиях. Мы считаем, что необходимо повышать адресность», - отметила она.

Власти намерены перераспределить поддержку в пользу граждан, которые не могут получить ипотеку без помощи государства.

Одновременно планируется развивать рыночную ипотеку через систему жилищно-строительных сбережений и продукты коммерческих банков.