Банки ужесточат выдачу ипотеки в Казахстане
В Казахстане банки будут строже оценивать заемщиков при выдаче ипотеки. Власти также планируют сделать льготные программы более адресными.
В Казахстане банки второго уровня будут тщательнее оценивать платежеспособность заемщиков при выдаче ипотеки, чтобы снизить риски просрочек. Об этом на брифинге сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент BAQ.KZ.
По ее словам, речь не идет о введении жестких ограничений по доходам, однако банки обязаны учитывать риск-профиль клиента.
«Это не конкретное ограничение. Это механизм, который реализуется через систему управления рисками. Банки должны оценивать уровень доходов заемщика и принимать решение с учетом его платежеспособности», - пояснила Абылкасымова.
Как отметила глава АРРФР, несмотря на относительно низкий уровень дефолтов по ипотеке, наблюдается рост просрочек по займам, выданным после 2020 года.
«Мы видим рост дефолт-рейтов по ипотечным займам, выданным в последние годы, когда ставки были выше. Поэтому банкам прямо указывается - не допускать выдачи кредитов заемщикам с высоким риском просрочки», - заявила она.
Фактически это означает, что заемщикам с низким доходом будет сложнее получить ипотеку в банках второго уровня, особенно по рыночным программам. При этом в АРРФР подчеркивают, что параллельно рассматриваются меры по повышению доступности жилья.
Льготную ипотеку хотят сделать адресной
По словам Абылкасымовой, сейчас льготные программы не всегда направлены на тех, кто действительно нуждается в поддержке.
«Доступ к льготным ипотечным продуктам имеют разные категории населения, в том числе те, кто мог бы получить ипотеку на рыночных условиях. Мы считаем, что необходимо повышать адресность», - отметила она.
Власти намерены перераспределить поддержку в пользу граждан, которые не могут получить ипотеку без помощи государства.
Одновременно планируется развивать рыночную ипотеку через систему жилищно-строительных сбережений и продукты коммерческих банков.
«Важно, чтобы ипотечная политика обеспечивала доступность жилья и не приводила к росту цен или избыточной закредитованности населения», - подчеркнула глава АРРФР.
