Иран предложил региональный план по борьбе с обмелением Каспийского моря

Иран представил предложение по разработке регионального плана действий для противодействия снижению уровня воды в Каспийском море. Инициатива уже направлена Секретариату Тегеранской конвенции и странам-участницам.

Как сообщает Tasnim, в Организации по охране окружающей среды Ирана отметили, что проблема обмеления Каспийского моря уже более года обсуждается на региональном уровне.

По данным организации, прикаспийские государства подчёркивают необходимость постоянного мониторинга состояния моря в рамках единого регионального плана действий.

Предложение Ирана в настоящее время рассматривается с технической точки зрения.

Вопрос будет обсуждаться в рамках 7-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), которая проходит 20–23 сентября 2026 года в Тегеране. В соответствии с принципом ротации Иран в рамках этой сессии принял председательство в Конвенции.

Временный секретариат Тегеранской конвенции в настоящее время функционирует при Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в Женеве. Ранее прикаспийские государства обсуждали различные варианты размещения постоянного секретариата, в том числе в Баку и Тегеране, однако официально временный секретариат продолжает работу в региональном офисе ЮНЕП в Женеве.