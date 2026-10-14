Иран заявил, что в Ормузском проливе на мине подорвалось и затонуло грузовое судно

Грузовое судно затонуло в Ормузском проливе после того, как подорвалось на морской мине. Об этом в среду, 14 октября, заявили в военно-морских силах Корпуса стражей исламской революции Ирана. Это первый случай за время войны, когда Иран сообщает о судне, затонувшем из-за мины. Независимого подтверждения пока нет.

Подробностей почти нет, в том числе о судьбе экипажа, сообщает Associated Press.

Иранское государственное телевидение со ссылкой на заявление КСИР сообщило, что судно шло по «незаконному и опасному» маршруту, когда утром наткнулось на мину. Сначала на нем вспыхнул пожар. По данным иранской стороны, на борту было 2 500 контейнеров.

Иран не раз предупреждал суда, что проходить через пролив без его разрешения нельзя. Военные США тем временем проводят суда по маршруту у побережья Омана, на противоположной стороне пролива.

Британский центр морских торговых операций UKMTO, который следит за безопасностью судоходства в регионе, о затоплении пока не сообщал.

Ормузский пролив один из главных маршрутов для мировой нефти, и ситуация в нем напрямую влияет на цены. Международный валютный фонд в свежем прогнозе исходит из того, что пролив откроется в марте 2027 года, а нормальное судоходство восстановится к октябрю 2027-го.