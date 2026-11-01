Иран заявил об испытаниях нового вооружения и высокой готовности армии

Иран обновил свои военные возможности, устранил выявленные слабые места и провёл испытания нового вооружения. Вооружённые силы страны находятся в состоянии высокой боевой готовности, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам министра, для восстановления полноценного сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) потребуется время. Он также подчеркнул, что Иран остаётся участником Договора о нераспространении ядерного оружия и соблюдает обязательства в рамках документа.

Арагчи отметил, что Тегеран не исключает возможности начала войны и готов к различным сценариям. При этом Иран выступает за прекращение боевых действий на всех направлениях, в том числе в Ливане.

Отдельно глава МИД затронул вопрос Ормузского пролива. По его словам, его повторное открытие связано с принятием нового маршрута судоходства, определённого Ираном и Оманом, и закрытием других направлений.

Кроме того, Иран требует разблокировать свои активы в Катаре.