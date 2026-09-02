Иртыш получит новые ГЭС: в области Абай готовят масштабные энергопроекты

В области Абай формируется самый масштабный за последние десятилетия пакет энергетических проектов. Потребность в энергии растёт из-за строительства новых жилых районов, социальных объектов, развития промышленности. На Иртыше вновь обсуждается строительство гидроэлектростанций, а в Семее готовится к реализации проект ТЭЦ-3. Часть этих идей появилась ещё 50 лет назад. В новых экономических условиях и с участием инвесторов к ним вернулись вновь.

Иртыш в деле

На казахстанском участке реки Иртыш в ВКО и Абайской области уже действует целый каскад крупных гидротехнических сооружений - Бухтарминская, Усть-Каменогорская и Шульбинская гидроэлектростанции (ГЭС).

В акватории Иртыша Абайской области планируется построить ещё как минимум 4 станции.

«Самрук-Энерго» разрабатывает два проекта на Иртыше - строительство Семейской и Акжарской ГЭС. При этом Семейская ГЭС должна расположиться непосредственно в административных границах области Абай, а створ Акжарской ГЭС - в Павлодарской области. Однако её водохранилище предполагается разместить на территории области Абай.

Как говорится в ответе АО «Самрук-Энерго» на запрос корреспондента BAQ.KZ, оба проекта пока находятся на стадии разработки проектной документации. Их окончательная стоимость, технические параметры и основные экономические решения должны быть определены после подготовки технико-экономического обоснования.

«Проект «Строительства Семейской ГЭС» включён в план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года. Вопросы воздействия строительства и эксплуатации на сельскохозяйственную деятельность, судоходство, гидрологический режим Иртыша будут детально рассмотрены в рамках разработки ТЭО», - пояснили в компании.

По данным регионального Управления энергетики и ЖКХ, производство электроэнергии в области Абай ведется 10 электростанциями с общей установленной мощностью 885,7 МВт.

В настоящее время Шульбинская гидроэлектростанция с мощностью 702 МВт является одним из ключевых гидроэнергетических объектов республики.

Старый новый проект

Семейская ГЭС не является новым проектом. Её строительство активно обсуждали больше 15 лет назад. Тогда её называли Булакской ГЭС и пророчили судьбу четвёртой станции в каскаде гидроэлектростанций на Иртыше. Предполагалось, что новое водохранилище будет выполнять функции контррегулятора попусков воды Шульбинской ГЭС.

По данным, озвученным в то время разработчиками, сама идея строительства появилась значительно раньше, ещё в 80-е годы прошлого века. Затем Булакскую ГЭС планировали начать строить в 2010 году и завершить примерно за четыре с половиной года. Стоимость проекта оценивалась более чем в 36 млрд. тенге.

Предполагалось создание водохранилища площадью 3 272 гектара. В зону затопления попадали сельскохозяйственные земли, в том числе около 40 гектаров пашни, с которых планировалось предварительно снять плодородный слой почвы. Однако проект так и не был реализован.

Спустя годы идея строительства нового гидроузла вновь появилась в государственных энергетических планах, теперь уже под названием Семейской ГЭС.

По данным разработчиков проекта, строительство Семейской ГЭС решит задачу выравнивания неравномерных недельно-суточных попусков Шульбинской ГЭС с целью её перевода в режим покрытия пиковых нагрузок и использования всей установленной мощности Шульбинской ГЭС.

«Регулирующая мощность Шульбинской ГЭС увеличится предварительно до 500 МВт. Строительство и эксплуатация Семей ГЭС позволит развивать другие отрасли экономики области Абай, а также оказать влияние на рост региональных доходов, занятость, расширение бюджетной базы, снижение угрозы паводков, сокращение выбросов», - рассказали в «Самрук-Энерго».

Проект строительства Семейской ГЭС реализуется группой компаний «Самрук-Энерго» с компанией Nebras Power в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Катара.

В Ертисской бассейновой инспекции пояснили, что режим работы гидроэлектростанции напрямую влияет на объёмы попусков воды. В определённые периоды энергосистеме требуется больше электроэнергии и возникают так называемые пиковые нагрузки. В эти часы гидроэлектростанция может увеличивать выработку, пропуская через агрегаты больше воды. Однако такие недельно-суточные колебания попусков создают проблему ниже по течению.

«Строительство Семейской ГЭС предполагается использовать для выравнивания неравномерных недельно-суточных попусков Шульбинской ГЭС», - уточнили в инспекции.

Три ГЭС ниже Семея

Одновременно в области Абай появились планы по строительству еще трёх гидроэлектростанций. По итогам майской встречи акима области Берика Уали с инвесторами во главе с председателем совета директоров JelSu Energy Шынгысом Кулжановым, был подписан меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает строительство на Иртыше Белокаменской, Известковской и Акжарской ГЭС, которая перекликается с проектом «Самрук-Энерго». Их суммарная заявленная мощность составляет 900 МВт.

Проекты предполагается реализовывать поэтапно - от разработки технико-экономических обоснований до строительства необходимой инфраструктуры.

«Развитие этой сферы даст импульс сельскому хозяйству, в том числе рыбному хозяйству, туризму и образованию. В регион будут привлекаться специалисты в области гидротехники. Энергетическая компания готова совместно работать в этом направлении», - рассказали о позиции инвесторов в пресс-службе акимата области Абай.

Стоит отметить, что заявленные проекты – это гидроэлектростанции ниже Семея по Иртышу. Семейская ГЭС расположится выше Семея.

Электроэнергия против реки?

Иртыш для энергетиков - это, прежде всего, огромный гидроэнергетический ресурс. Для жителей прибрежных районов - источник воды, рыболовства, сельскохозяйственной деятельности и судоходная артерия. Но иногда эти интересы противоречат друг другу. Каким станет Иртыш после вмешательства в его течение, покажут расчёты и время. А пока у местного населения возникают опасения по этому поводу.

По мнению почётного строителя РК Николая Исаева, устройство нескольких гидроузлов на Иртыше может негативно повлиять на речную навигацию и увеличить расход воды.

«Зеркало воды на гидроузлах увеличится, соответственно возрастёт испарение в воздух и фильтрация в грунт на водохранилищах, как это происходит на Бухтарминской ГЭС. А это большие потери. Плюс понизится уровень реки ещё больше, что плохо скажется на навигации речного транспорта. Если понаделаем водохранилищ, то можем потерять Иртыш», - рассказал о рисках гражданский активист и почётный строитель Казахстана Николай Исаев.

И, пожалуй, главный вопрос, который волнует общественников - зачем региону столько ГЭС для выработки электричества, если в регионе планируется строить несколько энергетических проектов на суше.

«В Курчатове начали строить конденсационную электростанцию мощностью 700 МВт. В Семее построят ТЭЦ-3 на 300 МВт. Это уже 1000 МВт, что сравнимо с мощностью АЭС. Этого достаточно на нашу область. К тому же согласно последним данным Министерства энергетики в Казахстане наблюдается профицит электроэнергии», - выразил своё мнение Николай Исаев.

Если гидроэлектростанции всё же построят, то Николай Исаев предлагает использовать их как объездную дорогу вокруг Семея. Вопрос её необходимости становится острее с каждым годом. В этом случае не нужно будет строить отдельный мост через Иртыш, а воспользоваться гидросооружением.

Когда построят ТЭЦ-3?

Параллельно с ГЭС на стадии проектирования в Семее действительно реализуется крупный энергетический проект - строительство ТЭЦ-3. Завершить его предполагается в декабре 2029 года.

В зимний период город отапливает 22 теплоисточника на угле. К экологической проблеме добавился и дефицит тепла на правом берегу Семея, из-за чего приостановлены и запрещены десятки строек и инвестиционных начинаний. Проект ТЭЦ-3 в Семее снова получил актуальность.

По информации «Самрук-Энерго», который является автором и координатором проекта строительства ТЭЦ-3, новая теплоэлектроцентраль будет возведена вблизи посёлка Степной на окраине города.

Непосредственно для размещения ТЭЦ-3 выделен земельный участок площадью 193,7 гектара. Ещё 319,9 гектара предусмотрено для размещения вспомогательных объектов. Таким образом, общая территория, связанная с размещением основной станции и сопутствующей инфраструктуры, составляет более 500 гектаров.

«Сейчас на строительной площадке ведутся инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, а также подготовительные и мобилизационные работы.

Параллельно разрабатывается проектно-сметная документация. После её завершения проект должен пройти государственную экспертизу», - рассказали подробности реализации проекта в компании.

Окончательная стоимость ТЭЦ-3 пока также не определена. Она будет сформирована по итогам разработки проектно-сметной документации. Предполагается, что финансирование будет осуществляться за счёт собственных и заёмных средств.

Стоить отметить, что громкие заявления о строительстве трёх ТЭЦ в трёх городах Казахстана звучат уже несколько лет. И пока только в Кокшетау начались реальные работы. В Усть-Каменогорске и Семее всё это время идёт подготовка.

В областном акимате подсчитали, что для запуска новой теплоэлектроцентрали в Семее необходимо проложить 40 километров новых теплосетей и путепровод через реку Иртыш. В результате крупный энергообъект позволит обеспечить единую систему теплоснабжения для областного центра, который почти сто лет живёт под чёрным дымом котельных.