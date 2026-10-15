Искусственный интеллект в спорте: что планируют внедрить в Казахстане

В стране ведется работа по объединению данных в сфере спорта в единую систему, автоматизации деятельности спортивных организаций и применению технологий искусственного интеллекта. Первые модули цифровой платформы E-Sport запущены в пилотном режиме, а в рамках AI Sport рассматриваются возможности анализа результатов спортсменов, оценки тренировочной нагрузки и выявления спортивных способностей. Об этом Министерство туризма и спорта сообщило в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

E-Sport: к системе подключены 85 федераций

Согласно данным Министерства туризма и спорта от 4 ноября 2025 года, к информационной системе «E-Sport: цифровая платформа физической культуры и спорта» подключены 85 спортивных федераций и 50 организаций.

По информации министерства, на первом этапе проекта в пилотном режиме запущены три модуля:

- электронные паспорта спортсменов, тренеров и судей;

- электронный календарь спортивно-массовых мероприятий;

- единый реестр спортивных объектов.

Основная цель платформы — централизовать информацию в сфере спорта и сформировать единую базу данных. Такая система призвана объединить сведения различных организаций, обеспечить их обновление и упростить поиск необходимых данных.

Для спортивных федераций это возможность систематизировать информацию о соревнованиях, спортсменах и тренерах. Единый реестр спортивных объектов позволит получать сведения об инфраструктуре в одном месте.

На втором этапе планируется разработать дополнительные модули:

- ведение электронных протоколов соревнований;

- формирование и учёт статистических данных;

- автоматизация государственных услуг и их перевод в проактивный формат.

По данным министерства, развитие платформы направлено на упрощение взаимодействия спортивных организаций и сокращение времени обработки данных.

Что цифровая платформа даст спортсменам и тренерам?

Польза платформы E-Sport не должна ограничиваться автоматизацией работы федераций и государственных органов. Объединение данных в единую систему важно и для спортсменов и тренеров.

К примеру, электронный паспорт спортсмена предназначен для систематизации сведений о его спортивной деятельности. При условии полного и своевременного обновления этих данных спортивным организациям будет проще собирать информацию о результатах спортсмена, его участии в соревнованиях и оценивать ход подготовки.

Для тренеров систематизированная информация может стать дополнительной основой для сравнения показателей спортсмена и принятия решений о тренировочном процессе. А календарь соревнований поможет планировать спортивные мероприятия.

Министерство подчёркивает, что результаты цифровизации нельзя измерять только количеством новых информационных систем. По позиции ведомства, основная задача — повысить эффективность управления спортом, улучшить качество сбора и обработки информации и совершенствовать подготовку спортсменов на основе данных.

AI Sport: как искусственный интеллект планируют внедрять в спорт?

Помимо платформы E-Sport, министерство рассматривает возможности применения технологий искусственного интеллекта в сфере спорта.

На данном этапе AI Sport рассматривается не как отдельная действующая информационная система, а как направление, в рамках которого прорабатываются возможности внедрения ИИ в спорт.

По данным министерства, рассматривается возможность применения искусственного интеллекта по нескольким направлениям:

- анализ показателей спортсменов;

- оценка и оптимизация тренировочной нагрузки;

- анализ динамики спортивных результатов;

- оценка рисков получения травм;

- выявление спортивных талантов;

- анализ спортивных видеоматериалов;

- индивидуализация тренировочного процесса.

Как пояснили в ведомстве, искусственный интеллект может помогать анализировать динамику показателей спортсмена, сравнивать его индивидуальные результаты, оценивать тренировочную нагрузку и выступления на соревнованиях.

Также существует возможность анализа спортивной техники по видеозаписям и использования данных для выявления перспективных спортсменов.

При этом в министерстве подчёркивают, что искусственный интеллект не заменяет профессиональные решения специалистов.

«Технологии искусственного интеллекта не заменяют решения тренера, спортивного врача или других специалистов. Они рассматриваются как инструмент поддержки принятия профессиональных решений посредством анализа данных и предоставления дополнительной аналитической информации», - говорится в официальном ответе.

По информации министерства, практическое применение таких технологий будет зависеть от их научно-методической обоснованности, качества используемых данных, соблюдения требований информационной безопасности и защиты персональных данных.

Сколько средств предусмотрено на развитие платформы?

Согласно представленным официальным данным, в 2026 году на услуги по подготовке платформы E-Sport к испытаниям на соответствие требованиям информационной безопасности предусмотрен 29 миллион 361 тысяча тенге.

При оценке эффективности платформы будут учитываться точность и актуальность информации, скорость сбора и обработки данных, сокращение бумажного документооборота, а также уровень использования цифровых услуг.

Эти показатели позволят оценивать результаты цифровизации не только по количеству подключённых организаций, но и по тому, как система используется на практике.

Казахстан также уделяет внимание развитию киберспорта

Наряду с цифровизацией спорта в Казахстане развивается и киберспортивное направление. В прошедших в 2026 году в Астане соревнованиях Games of the Future Казахстан представляли 11 команд и спортсменов в восьми дисциплинах. В 2027 году в Казахстане планируется провести чемпионат мира IESF World Esports Championship.

В этом направлении ведётся сотрудничество между Министерством туризма и спорта, Международной федерацией киберспорта (IESF) и Казахстанской федерацией киберспорта.

«Проведение указанных международных соревнований позволит развивать киберспортивную инфраструктуру Казахстана, даст отечественным спортсменам возможность получать международный опыт, будет способствовать укреплению кадрового и организационного потенциала, а также позиций Казахстана на международной киберспортивной арене», - сообщили представители министерства.

Каковы дальнейшие планы по цифровизации спорта?

В Министерстве туризма и спорта определили несколько основных направлений дальнейшей цифровизации отрасли:

- дальнейшее совершенствование «Цифровой платформы физической культуры и спорта»;

- систематизация и интеграция данных в сфере спорта;

- развитие подходов к формированию цифровой информации о спортсмене;

- совершенствование инструментов анализа спортивных результатов и статистики;

- развитие цифрового взаимодействия спортивных федераций и национальных сборных команд;

- применение технологий анализа данных и искусственного интеллекта;

- сопровождение подготовки спортсменов с помощью цифровых инструментов;

- развитие аналитических инструментов для выявления спортивных талантов;

- обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных.

Новые цифровые решения будут внедряться поэтапно, с учtтом реальной потребности, технического и экономического обоснования, требований информационной безопасности и ожидаемых результатов.