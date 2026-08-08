Испания ввела погранконтроль с Италией на фоне миграционного спора

Испания на месяц ввела пограничный контроль для пассажиров, прибывающих из Италии воздушным и морским транспортом. Мадрид объяснил решение необходимостью реагировать на миграционную ситуацию и действия Рима.

По данным BBC, проверки, включая контроль паспортов, гражданства и виз у граждан стран, не входящих в ЕС, будут действовать до 7 сентября. Об этом говорится в заявлении испанских властей, которое приводит Reuters.

Решение Испании стало ответом на действия Италии. Неделей ранее Рим также временно восстановил контроль на границе для граждан третьих стран, прибывающих из Испании. Итальянские власти связали это с наплывом более 70 тысяч мигрантов из Марокко в Сеуту — испанский эксклав на северном побережье Африки.

В Италии опасаются, что мигранты, оказавшиеся в Сеуте, впоследствии могут попытаться попасть на территорию других стран Шенгенской зоны.

Мадрид отверг эти аргументы, назвав их необоснованными. Испанские власти указывают, что особый статус Сеуты не позволяет находящимся там мигрантам напрямую попасть в шенгенскую зону.

При этом большинство прибывших в Сеуту уже покинули город и вернулись в Марокко. По данным испанского МВД, на этой неделе в анклаве оставалось около двух тысяч человек, главным образом молодых людей, которые прибыли морем в конце июля.

В пятницу Испания потребовала от Италии отменить пограничные проверки не позднее 9 августа. Мадрид также вызвал итальянского посла, дав понять, что в противном случае введет ответные меры.

Рим, однако, отказался пересматривать свое решение. Итальянские власти заявили, что не намерены выполнять «ультиматумы» Испании и сохранят контроль как минимум до 15 августа. В Италии ожидают, что к этому времени в Сеуте может произойти новая волна миграции.

Испания при этом не сообщала о подготовке нового массового притока мигрантов. По данным El País, слухи о возможной второй волне распространяются преимущественно в социальных сетях.