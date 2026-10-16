Из Австралии в Северный Казахстан доставили 305 племенных коров

Международный аэропорт Астаны принял очередной грузовой рейс из Австралии. Самолёт доставил в Казахстан 305 голов крупного рогатого скота абердин-ангусской породы. Это первая поставка животных этой породы из Австралии в Северо-Казахстанскую область.

Завоз племенного скота проводится в рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы. Главная цель — улучшить качество отечественного поголовья, повысить продуктивность животных и увеличить производство мяса и молока в стране.

Всего в рамках программы планируется завезти 50 тысяч голов племенных животных: 40 тысяч голов крупного рогатого скота и 10 тысяч голов мелкого рогатого скота. На сегодня в Казахстан уже доставлено около 9,5 тысячи голов КРС.

«Укрепление племенной базы — одно из ключевых направлений работы Министерства. Сегодня мы встретили очередную партию из 305 голов абердин-ангусской породы. Для Северо-Казахстанской области это первая поставка такого скота из Австралии», — отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы.

В обновлении поголовья участвуют сельскохозяйственные предприятия, в том числе ТОО «Шал акын АГРО-2020» и ТОО «Asyl Farms».

В компании Asyl Farms пояснили, что развитие мясного животноводства позволит эффективнее использовать кормовую базу хозяйства и расширить производство.

«Мы выбрали абердин-ангусскую породу за хорошие показатели откорма и высокое качество мяса. Завоз животных из Австралии поможет нам создать собственное продуктивное стадо и в дальнейшем разводить племенной скот в Северо-Казахстанской области», — рассказал директор ТОО «Asyl Farms» Габиден Балгинбеков.

Северо-Казахстанская область наращивает поголовье

Регион становится одним из центров развития племенного животноводства в стране. Сейчас здесь сформирован список из 23 проектов по закупке племенных животных общей стоимостью 15 млрд тенге.

С начала года в область уже завезли более 3 тысяч голов маточного скота из Германии и Дании. До конца года ожидается ещё 10 авиарейсов с животными из Австралии. По прогнозам, общее поголовье импортированного скота в регионе составит около 11 тысяч голов КРС и более 1,5 тысячи голов мелкого рогатого скота.

Параллельно в области развивают инфраструктуру для животноводства. Здесь работают 118 молочно-товарных ферм, из которых 50 — современные. Также ведётся строительство 57 ветеринарных пунктов. На эти цели предусмотрено 1,5 млрд тенге.

Завоз племенных животных должен помочь не только увеличить поголовье, но и улучшить его качество. В сочетании с развитием ветеринарной инфраструктуры и отечественного разведения это позволит повысить продуктивность хозяйств, увеличить выпуск казахстанской мясной и молочной продукции и укрепить продовольственную безопасность страны.