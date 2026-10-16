Избивали и унижали: мать 11-летнего мальчика рассказала об издевательствах в Алматы

В микрорайоне Тастак в Алматы появилась информация о том, что группа подростков больше месяца издевалась над 11-летним мальчиком и другими детьми. По словам матери ребенка, ее сына избивали, оскорбляли и унижали. В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка.

По словам жительницы Алматы, подростки 13-14 лет на протяжении длительного времени издевались над ее сыном и другими детьми во дворе. Женщина утверждает, что ее ребенка били по животу и в область почек, оскорбляли нецензурными словами и подвергали унижениям.

«Вы только представьте, что пришлось пережить моему ребёнку во дворе собственного дома... Подростки 13-14 лет больше месяца издевались над детьми. Моего сына били по животу и почкам, оскорбляли матом, а сырую рыбу, которую они ловили в Сайране и приносили во двор, засовывали ему в рот и ухо», – написала женщина.

По ее словам, подростки также заставляли других детей драться друг с другом. Свидетелями происходящего становились и другие ребята, находившиеся во дворе.

Мать пострадавшего сообщила, что написала заявление в полицию. По ее утверждению, в правоохранительные органы также обратились другие родители, чьи дети столкнулись с действиями подростков.

Что говорят в полиции?

В пресс-службе Департамента полиции Алматы в ответ на запрос редакции BAQ.KZ сообщили, что по данному факту проверку проводит отдел полиции Алмалинского районного управления полиции.

«Обстоятельства произошедшего будут изучены всесторонне и объективно. В частности, будут установлены все участники инцидента», – сообщили в полиции.

По информации ведомства, если противоправные действия подтвердятся, в отношении законных представителей несовершеннолетних будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о постановке подростков на профилактический учет в установленном порядке.

В Департаменте полиции Алматы подчеркнули, что защите прав и безопасности детей уделяется особое внимание. В ведомстве отметили, что каждое обращение подобного характера рассматривается в установленном порядке.

В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.