Износ инженерных сетей в Казахстане планируют снизить до 40%
В стране обновляют тысячи километров инженерных сетей и внедряют современные технологии в коммунальной сфере
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В Казахстане продолжается реализация Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Его главная цель – обновить изношенную инфраструктуру, повысить надежность коммунальных услуг и внедрить современные технологии в сфере ЖКХ.
На реализацию проекта планируется направить 13 трлн тенге. Из этой суммы 6,2 трлн тенге предусмотрено на развитие энергетики, а 6,8 трлн тенге – на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Обновят тысячи километров сетей
Одним из самых масштабных направлений проекта станет обновление систем водоснабжения и водоотведения.
Министерство промышленности и строительства планирует модернизировать около 8 тысяч километров инженерных сетей, а также реализовать 45 проектов по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений.
Ожидается, что благодаря этим работам в ближайшие годы удастся значительно повысить надежность коммунальной инфраструктуры и сократить количество аварий.
Главная цель национального проекта – снизить средний уровень износа инженерных сетей по стране до 40%.
Проекты перевели в цифровой формат
Для сопровождения строительства и модернизации объектов заработала единая электронная платформа, через которую проекты проходят все этапы – от подготовки документации до реализации.
Кроме того, система предусматривает использование EPC-контрактов («под ключ»), когда один подрядчик отвечает сразу за проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Такой подход, как ожидается, позволит ускорить реализацию проектов и повысить качество работ.
Еще одна задача платформы – поддержка отечественных производителей оборудования и материалов.
Уже подготовлено более 100 проектов
На сегодняшний день на электронной платформе размещены 112 проектов в сфере водоснабжения и водоотведения.
Их общая стоимость составляет 320 млрд тенге. Сейчас они находятся на разных этапах согласования и подготовки к реализации.
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