В мире усиливаются ожидания скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке. Израиль рассматривает возможность заключения перемирия с Ливаном, а переговоры при посредничестве Пакистана продолжаются в Тегеране, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным источников, израильское правительство уже провело заседание, на котором обсуждался вопрос прекращения огня в Ливане. Конфликт с поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла» продолжается более шести недель, однако, как сообщают ливанские официальные лица, объявление о перемирии может последовать в ближайшее время.

В переговорах участвует представитель Пакистана, ранее уже выступавший посредником между сторонами. Власти Ирана заявили о приверженности «миру и стабильности» в регионе и намерении сократить разногласия.

В Белом доме также выразили осторожный оптимизм. Администрация президента США Дональд Трамп заявила, что переговоры остаются «продуктивными и продолжаются», несмотря на отсутствие окончательных договорённостей.

Одним из ключевых препятствий остаётся вопрос ядерной программы Ирана. США настаивают на длительной приостановке ядерной деятельности и вывозе обогащённых материалов, тогда как Тегеран требует снятия международных санкций и предлагает более короткий срок ограничений.

Дополнительное напряжение создаёт ситуация вокруг Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов поставок нефти. Иран ранее ограничил проход судов, а США начали блокаду, усилив экономическое давление на Тегеран.

На фоне возможного урегулирования конфликта мировые рынки отреагировали ростом: фондовые индексы в США достигли рекордных значений, а цены на нефть стабилизировались.

Несмотря на сохраняющиеся разногласия, источники отмечают, что стороны стали ближе к компромиссу, и новый раунд переговоров может привести к конкретным договорённостям.