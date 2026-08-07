В Казахстане строят 12 реабилитационных центров общей мощностью 1850 койко-мест, передает BAQ.KZ.

Каждый центр рассчитан на 150 мест. Здесь люди с инвалидностью смогут получить медицинскую, социальную и психологическую помощь в одном месте. Половина сети уже работает. За последние три года открылись шесть центров: в 2023 году в Семее и Таразе, в 2024-м в Кентау и Уральске, в 2026-м в Атырау и Астане.

До конца 2027 года достроят ещё четыре объекта, в Шымкенте, Талдыкоргане, Кокшетау и Актобе.

По двум оставшимся, в Конаеве и Павлодарской области, пока разрабатывают проектно-сметную документацию. Там же прорабатывают источники финансирования, включая возможность привлечения спонсорских средств.

Помимо самих услуг новые центры дадут регионам более 1400 рабочих мест.

В министерстве отмечают, что новая инфраструктура сократит время ожидания и сделает реабилитацию доступнее. Центры оснащают современным оборудованием, они рассчитаны на комплексную реабилитацию и социальную адаптацию людей с инвалидностью и детей с особыми потребностями.

Строительство ведётся по поручению Главы государства.