К чему должны стремиться партии - опрос избирателей
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Институт евразийской интеграции в ходе проведенного онлайн-брифинга для СМИ продолжил презентовать результаты социологического исследования, проведенного с 16 по 26 июля 2026 года в рамках изучения различных аспектов электорального поведения казахстанцев.
Как отмечалось ранее, в массовом опросе граждан (face-to-face) приняли участие 4 000 респондентов в 17 областях Казахстана и гг. Астана, Алматы, Шымкент.
Опрос показал, что в обществе формируются вполне четкие и прагматичные представления об избирательных кампаниях, роли и функциях политических партий, а также высокие позитивные ожидания от проводимых политических реформ.
В свете проходящих выборов депутатов Курултая наибольший интерес представляют ряд зафиксированных показателей.
Первое. Общий замер электоральной активности показал, что среди опрошенных 78,2% граждан принимают участие в голосовании на выборах и референдумах.
При этом, характерно, что с каждой следующей кампанией участие граждан в голосовании росло. Согласно ответам респондентов, в парламентских выборах 2023 года участвовали 53,4% опрошенных, в референдуме 2024 года – 63,4%, в референдуме 2026 года – 75,3%.
Следует отметить, что результаты опроса максимально приближенно сходятся с официальными данными ЦИК РК.
Второе. Что касается мотивов участия на референдуме по принятию новой Конституции РК, то, здесь граждане обозначили следующие причины и мотивы:
- 71% граждан считают голосование своим гражданским долгом.
- 69,6% респондентов посчитали важными проводимые политические реформы.
- 31,4% - считают голосование своим неотъемлемым демократическим правом.
- 18% - потому что достигли возраста, когда имеют право голосовать.
(сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов)
Вероятнее всего, эти же факторы электоральной активности могут быть определяющими 23 августа.
Третье. Был выявлен ТОП-7 основных источников информации, из которых опрошенные казахстанцы обычно узнают о проводимых избирательных процессах:
- телевидение - 51,6%,
- Instagram - 44,5%,
- новостные интернет-порталы - 32,5%,
- общение с членами семьи и родственниками - 27,4%,
- TikTok - 23,8%,
- на рабочем месте, в организации - 22,5%,
- общение с друзьями - 21,7%.
(сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов)
Эти результаты показывают, что телеканалы не уступают лидерство в общем медиапотреблении политического контента, и из социальных сетей наибольшей популярностью пользуются Instagram и TikTok. Также люди продолжают узнавать об электоральных событиях и обсуждать их в своем ближайшем ежедневном окружении.
Четвертое. У большинства казахстанцев создание однопалатного Курултая, как и принятие новой Конституции, ассоциируется с позитивными изменениями. Результаты опроса показывают, что у граждан высокие ожидания от выборов в Курултай.
Так, 68% респондентов ответили, что ждут от выборов в Курултай перемен в своей жизни к лучшему.
При этом, конкретизация общественных оценок показала следующую картину.
- 48,8% опрошенных уверены, что выборы пройдут честно.
- 43,3% ожидают, что избранные депутаты Курултая будут отстаивать интересы граждан.
- 35,9% полагают, что с приходом новых депутатов улучшится социально-экономическое положение народа.
- 23,8% рассчитывают, что новые депутаты смогут повысить уровень политической культуры.
- 22,3% хотят, чтобы депутаты всегда были доступны и открыто общались со своими избирателями.
(сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов)
Пятое. На вопрос «Что должна в первую очередь осуществлять политическая партия в Казахстане, чтобы быть эффективной?» предпочтения респондентов распределились следующим образом.
ТОП-3 требований граждан к партиям:
- 44% отметили, что партия должна стремиться к экономическому росту и процветанию страны,
- 32,4% – транслировать ясное видение будущего,
- 33,2% – делать акцент на работе по обеспечению социального благополучия и равенства.
Также респонденты отметили, что партии должны иметь сильных харизматичных лидеров (29,9%), уметь грамотно работать с законами и продвигать только те из них, что приносят прямую пользу народу (29,8%), быть приверженной демократии (20,1%), уметь постоянно коммуницировать с избирателями, в том числе через СМИ и социальные сети (20%).
(сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов)
Таким образом, можно констатировать, что вовлеченность казахстанцев в общественно-политические и электоральные процессы растет. В целом, повышается интерес к политическим событиям.
Вышеприведенные результаты этого социологического исследования могут быть полезны политическим партиям, которые сейчас участвуют в предвыборной гонке. Это позволит скорректировать как методы, каналы и содержание агитации, так и в целом стратегию электорального позиционирования, что имеет высокую значимость в середине агитационного периода.
Выборка является репрезентативной по выделенным параметрам (область, место жительства (город/село), пол, возраст, этническая принадлежность), которые приближены к соответствующим пропорциям социально-демографического состава населения старше 18 лет (согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан на апрель 2026 года). Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,54%.
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