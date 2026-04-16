Новая Конституция Казахстана – это инструмент долгосрочного развития. Каких изменений ждать казахстанцам в скором времени корреспонденту BAQ.kz рассказал политолог Ризат Тасым.

По мнению эксперта, новая Конституция стала правовым отражением изменений в обществе. Перемены в жизни людей, вероятно, не будут заметны сразу, поэтому документ следует воспринимать как начало более глубокой трансформации. При этом Конституция не изобретает принципиально новых моделей. Скорее выступает за институализацию устоявшихся норм.

"Конституция, в некотором смысле, облекла внутреннюю эволюцию общества в правовую форму. Если на ранних этапах независимости главной целью было формирование государственности, то сегодняшняя Конституция основана на логике функционирующего государства. Это поднятие философии управления, политического мышления на новый уровень", - отметил эксперт.

По мнению политолога, Конституция поддерживает баланс идеологических ориентаций и принципов системостроения. Например, принцип «закона и порядка» отражен как одна из основных ценностей. Это очень важно, потому что долгосрочное развитие измеряется не только существующими институтами, но и общими ценностями.

Эксперт оценил прошедший референдум как обновление «операционной системы» государства. Вопрос теперь в том, насколько эффективно государственные институты адаптируются к новым правилам. Ну и, разумеется, новый Основной закон является логическим продолжением реформ.

"Сейчас мы находимся на другой отправной точке. Результат будет зависеть от политической практики, культуры правоприменения и от того, насколько общество примет эти нормы", - сказал Ризат Тасым.

Политолог отметил, что Конституция может принести качественные изменения в политическую и социальную систему. Он выделил три основных направления. Во-первых, вовлечение нового поколения в политику. Во-вторых, укрепление механизмов институциональной передачи власти. Это ключевой фактор стабильности любого государства. И в-третьих, расширение возможностей граждан для участия в политическом процессе. Это создает предпосылку для перехода от "общества-зрителя" к "обществу-участнику".