В Казахстане на республиканских автодорогах продолжается системное внедрение интеллектуальных транспортных решений с использованием искусственного интеллекта. Как сообщили в Министерстве транспорта РК, цифровизация дорожной инфраструктуры направлена на снижение аварийности и повышение дисциплины водителей. Подробности - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Ключевым элементом этой работы стала система контроля средней скорости, которая уже функционирует на наиболее интенсивных платных участках общей протяжённостью порядка 2 тысяч км. Восемь участков республиканской сети охвачены автоматизированным контролем, основанным на анализе данных.

"Принцип работы системы полностью исключает человеческий фактор. Фиксируется время въезда и выезда автомобиля с контролируемого отрезка, после чего автоматически рассчитывается средняя скорость движения. При превышении установленного лимита формируется нарушение, которое в автоматическом режиме передается в информационную систему ЕРАП для дальнейшей обработки и оформления материалов", - сообщили в Минтрансе РК.

В ведомстве подчеркивают, что необходимость внедрения подобных решений обусловлена структурой дорожно-транспортных происшествий. Согласно официальной статистике, 45% ДТП на республиканских дорогах составляют столкновения. При этом одной из ключевых причин остается превышение скорости - 30% случаев.

Уже зафиксирован ощутимый эффект от внедрения цифрового контроля. По данным министерства, на охваченных участках выявлено более 260 тысяч нарушений, а количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 15%.

Работа по расширению системы продолжается. В настоящее время ведется внедрение на дополнительных 18 участках общей протяженностью около 3 тысяч км. Для этого проведены технические работы по наладке оборудования, замеру расстояний с учетом зон с переменным скоростным режимом, а также обновлена методика расчета средней скорости. Это позволяет применять систему на любых участках республиканской дорожной сети.

Параллельно реализуется интеграция с государственными информационными ресурсами, включая Комитет технического регулирования и метрологии и Комитет по правовой статистике и специальным учетам. Это необходимо для обеспечения точности измерений, законности фиксации нарушений и корректности их дальнейшей обработки.

Отдельное направление работы - внедрение новых технологий, направленных на повышение безопасности в сложных погодных условиях.

По данным МВД РК, на автодороге Астана – Караганды (с обходом) – Алматы реализуется экспериментальный проект по установке низкоинтенсивного лазерного освещения. В частности, на участке Караганда – Балхаш впервые в Казахстане внедрена система низкоинтенсивного лазерного освещения. Установлено 11 лазеров на 7 арках, которые формируют визуальные ориентиры для водителей.

"Цель проекта - повышение видимости и ориентирования водителей при буране, тумане и плохой видимости, снижение риска засыпания за рулем и предотвращение ДТП", - говорится в сообщении МВД.

Таким образом, внедрение ИИ, автоматизированных систем контроля и экспериментальных решений в освещении формирует комплексный подход к обеспечению дорожной безопасности. В Министерстве транспорта и МВД подчеркивают, что ставка на технологии позволяет не только фиксировать нарушения, но и предупреждать их, снижая общий уровень аварийности на республиканских дорогах.