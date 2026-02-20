Конституционные реформы в Казахстане стали одним из ключевых этапов политической модернизации страны. Речь идёт о пересмотре баланса ветвей власти, усилении роли Парламента и расширении участия граждан в принятии стратегических решений. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие принципы лежат в основе этих изменений и как они влияют на баланс ветвей власти.

Конституция не может оставаться неизменной

Действующая Конституция была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. В 2025 году страна отметила её 30-летие. Выступая на конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что конституционализм никогда не пребывает в состоянии застоя.

Академик и член Научно-экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК Зарема Шаукенова почеркнула, что поддерживает эту позицию.

«Сегодня нет ни одного государства, которое бы не вносило изменения в свою Конституцию. Конституционализм тесно связан с законодательным процессом, но сегодня он развивается уже в совершенно новых технологических, экономических и геополитических условиях», – отметила она в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

По её словам, по данным англоязычного портала Constituteproject2, в XXI веке из 201 государства мира 45 приняли новые конституции, из них 26 – в период 2010–2019 годов. В то же время шесть стран – США, Норвегия, Бельгия, Аргентина, Канада и Люксембург – имеют Основные законы с историей более полутора веков, а 44 государства пользуются конституциями старше 50 лет.

Однако, как подчёркивает Венецианская комиссия Совета Европы, «зрелые» конституции зачастую отражают интересы предыдущих поколений, что ставит перед современными обществами задачу переосмысления ответов на новые вызовы.

Референдум 2022 года – поворотный момент

По мнению эксперта, ключевым этапом стала конституционная реформа 2022 года.

«Референдум 2022 года стал важным поворотным моментом в вопросе структуры власти. Казахстанцы поддержали переход от суперпрезидентской формы правления к более сбалансированной президентской республике с усиленным Парламентом. Это отражение стремления общества к обновлению при сохранении стабильности», – подчеркнула Зарема Шаукенова.

Таким образом, речь идёт не только о перераспределении полномочий, но и о формировании новой политической культуры взаимодействия между ветвями власти.

Особое внимание эксперт уделяет вопросу доверия между государством и обществом.

«Доверие – это политический капитал. Как говорил Конфуций: если приходится выбирать, можно отказаться от продовольствия или оружия, но не от доверия – без доверия государство не может быть устойчивым», – отметила она.

В этом контексте инициативы Президента – концепция «Слышащее государство», курс на «Справедливый Казахстан», создание Национального совета общественного доверия, а затем Национального курултая – рассматриваются как институциональные механизмы укрепления общественного диалога.

Масштаб изменений

Процесс подготовки реформ сопровождался широкой общественной дискуссией. После Послания Президента 8 сентября 2025 года была создана Рабочая группа по парламентской реформе. Обсуждение активно велось через платформы e-Otinish и eGov.

По словам Заремы Шаукеновой, от граждан, экспертного сообщества и общественных объединений поступили сотни предложений, а от политических партий и организаций – 1600 инициатив по пересмотру положений Конституции. В итоге была создана представительная Конституционная комиссия из 130 человек.

«В действующий текст Конституции были внесены поправки в 77 из 99 статей, то есть в 84 процента положений. Изменения затронули все разделы – от преамбулы и основ конституционного строя до судебной системы, государственного управления и механизмов участия граждан», – подчеркнула она.

Заседания проходили открыто, велись прямые трансляции, был запущен специальный Telegram-канал. Это, по мнению эксперта, позволило обществу глубже понять масштаб реформ.

Баланс жёсткости и гибкости

Международная практика показывает, что процедуры внесения поправок находятся в компетенции национального законодателя, однако они должны основываться на воле народа.

Венецианская комиссия подчёркивает: конституционная система должна быть достаточно гибкой, чтобы адаптироваться к изменениям в политической и общественной жизни, но при этом достаточно жёсткой в части фундаментальных ценностей, обеспечивая легитимность и стабильность всей политической системы.

«Сохранение баланса между жёсткостью и гибкостью Конституции – универсальный принцип для демократических государств. Легитимность устойчивого конституционного строя основывается на возможности законного внесения изменений в ответ на изменяющиеся условия», – отметила Зарема Шаукенова.

Согласно Конституционному закону «О республиканском референдуме» от 2 ноября 1995 года, референдум – это всенародное голосование по проектам Конституции, конституционных законов и другим важнейшим вопросам государственной жизни.

Эксперт подчёркивает: принятие проекта Конституции через референдум – это фундаментальное право граждан участвовать в управлении государством.

Таким образом, конституционные изменения в Казахстане стали не просто юридической корректировкой норм, а системной трансформацией модели государственного управления, направленной на укрепление баланса ветвей власти, повышение роли Парламента и усиление участия общества в политических процессах.