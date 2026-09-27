Как меняется рынок занятости Казахстана

Рынок труда Казахстана постепенно меняется: растет значение востребованных навыков, усиливается взаимодействие работодателей и системы подготовки кадров, а цифровые инструменты помогают быстрее находить подходящую работу. В центре этих процессов остается человек - от выбора профессии и получения квалификации до трудоустройства и обеспечения достойных условий труда.

Во втором квартале 2026 года в Казахстане были заняты 9,4 млн человек, уровень безработицы составил 4,5%. Эти показатели отражают общую ситуацию на рынке труда. Вместе с тем важное значение имеют характеристики самой занятости - стабильность работы, уровень оплаты, соблюдение трудовых прав и безопасность.

Согласно Концепции развития рынка труда, к 2029 году их количество планируется довести до 3,8 млн. По итогам 2025 года их насчитывалось около 2,9 млн.

К качественным относятся рабочие места, предусматривающие занятость не менее шести месяцев в году, оплату труда не ниже медианной заработной платы по региону, безопасные условия труда и социальную защиту. Таким образом, речь идет не только о создании новых рабочих мест, но и о повышении их качества и устойчивости.

По оценке Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, до 2035 года потребность экономики в кадрах составит около 2,9 млн человек. Такой прогноз позволяет заранее определять перспективную потребность отраслей и регионов в специалистах и учитывать ее при формировании системы подготовки кадров.

Отдельное внимание уделяется рабочим профессиям. Современное производство требует специалистов, способных работать с оборудованием, выполнять сложные технологические операции и осваивать новые производственные технологии.

Показательным является и текущий спрос работодателей. В августе 2026 года на вакансии в сфере обслуживания и торговли, сельского хозяйства, по квалифицированным рабочим профессиям в промышленности, строительстве и на транспорте, а также на операторов и машинистов оборудования пришлось 42,3% вакансий, размещенных на портале Enbek.kz.

Важным условием развития рынка труда является престиж рабочих профессий. По результатам опроса общественного мнения, проведенного при участии 1 305 человек, свое отношение к рабочим специалистам как высокое или очень высокое оценили 76,2% участников.

При этом 47,7% респондентов считают, что рабочие пользуются заслуженным уважением в обществе, еще 41,2% полагают, что представители рабочих профессий скорее не получают должного признания. Отвечая на вопрос о профессиях и сферах, наиболее значимых для развития страны, участники чаще всего называли строителей - 20,3%, работников сельского хозяйства - 16,7%, промышленного производства - 14,8% и электриков - 14,4%.

Чтобы образование и профессиональная подготовка соответствовали требованиям работодателей, используются профессиональные стандарты. Они определяют знания, умения и навыки, необходимые специалисту для выполнения конкретной работы. На их основе обновляются образовательные программы колледжей и содержание курсов профессионального обучения взрослых.

В Казахстане утверждены 864 профессиональных стандарта, охватывающие около 4,5 тыс. профессий. Рынок труда постоянно меняется, поэтому содержание профессиональных стандартов также актуализируется с учетом развития технологий и производственных процессов.

В этом направлении применяются и цифровые инструменты, которые позволяют анализировать информацию о профессиях и формировать проекты требований к квалификациям. При этом оценка содержания профессиональных стандартов проводится с участием представителей отраслей и работодателей - именно они определяют, какие навыки действительно необходимы на конкретном рабочем месте.

Современный рынок труда предполагает возможность получать новые навыки не только до начала карьеры, но и непосредственно в процессе работы. Краткосрочное профессиональное обучение проводится по заявкам работодателей, в том числе непосредственно на рабочем месте и в онлайн-формате.

За январь–июль 2026 года обучение на платформе Skills Enbek завершили 99,5 тыс. человек, из них 38,2 тыс. - зарегистрированные безработные.

При этом важен не только сам факт прохождения обучения, но и его практический результат — возможность применить полученные знания и закрепиться на рабочем месте. Так, в 2025 году из 2,5 тыс. человек, завершивших обучение непосредственно на рабочем месте по заявкам работодателей, трудоустроились 1,8 тыс. человек. Среди 5,7 тыс. выпускников учебных организаций, прошедших подготовку по заявкам предприятий, работу получили 3,4 тыс. человек.

Даже наличие востребованной квалификации не всегда означает, что человек сразу найдет подходящую вакансию. На выбор работы влияют регион, уровень заработной платы, требования работодателя, опыт и профессиональные навыки. Поэтому одна из задач службы занятости - помочь человеку сопоставить его квалификацию и возможности с актуальным спросом работодателей, а при необходимости предложить дополнительное обучение.

В Казахстане для этого развивается Цифровая служба занятости, которая использует сведения об образовании и навыках гражданина для подбора вакансий и соответствующих мер поддержки. Проект запущен в Павлодарской и Мангистауской областях. По мере развития цифровых решений важным результатом становится не просто количество предложенных вакансий, а то, насколько они соответствуют профессиональному профилю человека и помогают ему найти устойчивую занятость.

Трудоустройство - только один из этапов. Не менее важно, чтобы человек четко понимал свои права и условия работы: размер и порядок оплаты труда, режим рабочего времени и отдыха, социальные гарантии и требования безопасности.

Основой трудовых отношений является трудовой договор, который закрепляет права и обязанности работника и работодателя. Дополнительные условия могут предусматриваться коллективным договором, в том числе по вопросам оплаты труда, обучения и охраны труда. По состоянию на 1 августа в стране было оцифровано 19 683 коллективных договора.

За соблюдением трудового законодательства осуществляется государственный контроль. В первом полугодии 2026 года государственными инспекторами труда проведено более 3,6 тыс. проверок, в результате которых были приняты меры по защите прав почти 36 тыс. работников.

При этом современный подход предполагает не только реагирование на уже возникшие нарушения, но и их предупреждение. Для раннего выявления потенциальных трудовых рисков используется Карта трудовых рисков. Инструмент позволяет анализировать, в частности, показатели текучести кадров и своевременность обязательных пенсионных и социальных отчислений.

Полученные данные используются для определения предприятий, требующих дополнительного внимания со стороны государственных инспекторов труда. Работодатели, в свою очередь, получают информацию о выявленных рисках, что позволяет своевременно принять меры для их устранения.

Отдельное направление - безопасность труда. По состоянию на 1 сентября 2026 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 969 работников. Эти данные требуют дальнейшего внимания к вопросам профилактики производственного травматизма и обеспечения безопасных условий на каждом рабочем месте.

Оценка профессиональных рисков, обучение работников требованиям безопасности, соблюдение правил охраны труда и обязательное страхование выполняют разные функции, но объединены одной задачей - предупреждением производственных травм и сохранением жизни и здоровья работников.

Современный рынок труда невозможно оценивать только по количеству вакансий или уровню безработицы. За каждым показателем стоит конкретный человек - его образование, профессиональные навыки, поиск работы, заработок и условия труда.

Поэтому развитие рынка занятости строится как последовательная система: экономика определяет потребность в кадрах, система образования и подготовки формирует необходимые навыки, служба занятости помогает найти подходящую работу, а трудовое законодательство обеспечивает гарантии и защиту прав работников.

Именно такая взаимосвязь позволяет переходить от задачи просто обеспечить занятость к формированию устойчивых и качественных рабочих мест, где человек может реализовать свои профессиональные возможности, получать стабильный доход и работать в безопасных условиях.