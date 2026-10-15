Как оспорить заключение МСЭ, рассказали в Минтруде

Заключение медико-социальной экспертизы можно обжаловать в течение трех месяцев после его получения. Пересмотреть решение вправе попросить сам человек или его законный представитель, разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Повод для жалобы может быть любой из четырех. Человек не согласен с группой инвалидности, ее сроком, причиной или со степенью утраты трудоспособности.

За девять месяцев 2026 года по таким жалобам провели 4 918 переосвидетельствований. В 440 случаях, или 8,9%, после пересмотра инвалидность установили либо поменяли группу на более тяжелую.

Куда подавать жалобу

Жалобу подают в территориальный департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Сделать это можно на бумаге или онлайн через платформу e-Otinish.

Дальше все зависит от того, как проходила первая экспертиза, очно или заочно.

Если экспертиза была очной

Повторную оценку проводит отдел методологии и контроля МСЭ. Специалисты изучают медицинские документы и заново осматривают человека.

Чтобы уточнить диагноз и степень нарушений, при необходимости зовут профильных врачей, например кардиологов, онкологов, офтальмологов, педиатров и психологов.

Если экспертиза была заочной

После заочного проактивного освидетельствования жалобу подают в департамент по месту постоянной регистрации. Документы отправляют в отдел методологии и контроля МСЭ другого региона, и там их рассматривают заочно по обезличенным медицинским данным.

Экспертное заключение в этом случае выносят за пять рабочих дней с момента, когда акт МСЭ поступил в отдел. Это срок только на оценку документов.

Сколько ждать решения

На рассмотрение жалобы целиком по статье 99 Административного процедурно-процессуального кодекса отводится 20 рабочих дней со дня ее регистрации, если законами не предусмотрено иное.

По итогам заключение могут изменить или оставить прежним. Если человек снова не согласен, он вправе обжаловать решение дальше в порядке, установленном законом.

Порядок проведения МСЭ и обжалования ее результатов прописан в Социальном кодексе и Правилах проведения медико-социальной экспертизы.