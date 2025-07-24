Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил, что вкладчики ликвидированных банков всё ещё могут получить возмещение по гарантированным депозитам, даже если сроки выплат уже завершены. Основанием для такой выплаты может быть наличие уважительных причин, подтверждённых документально, передает BAQ.KZ.

Речь идёт о вкладчиках следующих девяти банков, находящихся в процессе принудительной ликвидации: "Валют-Транзит Банк", "Казинвестбанк", Delta Bank, Qazaq Banki, Эксимбанк Казахстан, Банк Астаны, Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan.

Напомним, выплаты по этим банкам завершились к 2022 году. В рамках кампании компенсации получили 148 тысяч вкладчиков, сумма выплат превысила 113 млрд тенге — это 98% от общего объёма гарантий.

Однако оставшиеся средства, не востребованные в течение установленного периода (1 год), были переведены КФГД на пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ в виде добровольных пенсионных взносов. Более 270 тысяч вкладчиков получили на свои ИПС в ЕНПФ 830,5 млн тенге.

Кто имеет право на возмещение после срока?

По закону, вкладчик может обратиться за выплатой и после завершения сроков, если он не смог подать заявление вовремя по одной из следующих причин:

прохождение военной службы,

нахождение за границей,

оформление или вступление в наследство,

лишение свободы,

иные причины, признанные судом уважительными.

Как подать заявление?

Вкладчику нужно:

Подготовить заявление и документы, подтверждающие уважительную причину; Обратиться напрямую в КФГД; При одобрении — получить выплату в течение 5 рабочих дней.

Если средства уже переведены в ЕНПФ, КФГД может организовать их возврат и перечисление вкладчику.

С 2022 года КФГД выплачено свыше 60 млн тенге 40 заявителям, обратившимся после истечения срока. В основном это были случаи наследования вкладов или нахождения за границей.