Как Правительство собирается сократить дефицит бюджета в четыре раза

Депутат Курултая Наталья Годунова спросила Премьер-министра Олжаса Бектенова, за счет чего Правительство сократит дефицит республиканского бюджета с 4,6 трлн теңге в 2027 году до 1 трлн в 2029-м. Премьер рассказал, что для этого будут наращивать доходы бюджета, оптимизировать расходы и переходить к социальной помощи по принципу нуждаемости. Вопрос прозвучал на заседании Курултая, где депутаты в первом чтении рассматривали бюджет на 2027–2029 годы.

Четырехкратное сокращение

Наталья Годунова напомнила, что в деньгах дефицит бюджета растет, хотя по отношению к ВВП он снижается. Недостающие средства традиционно покрывают из Национального фонда и за счет займов.

По прошлогоднему прогнозу дефицит на 2027 год должен был составить 3,7 трлн теңге. В новом проекте его заложили на уровне 4,6 трлн, это 2,3% ВВП. А к 2029 году его хотят снизить до 1 трлн, или 0,4% ВВП, то есть больше чем в четыре раза.

«За счет чего к 29-му году правительство сократит его до 1 триллиона? Все-таки 3,6 триллиона минус — это большая сумма. Насколько такой прогноз реалистичен?» – спросила депутат.

Бюджет корректируют каждый год

Бектенов начал с того, что показатели трехлетнего бюджета всегда носят прогнозный характер.

«При планировании бюджета на три года, надо честно признать, проблематично спрогнозировать точные параметры бюджета на трехлетний период. На один год, на второй, на третий год в любом случае показатели выставляются в прогнозном варианте, потому что, к примеру, в 2025 году, когда готовился бюджет на 2026–2028 годы, трудно было предсказать, какая ситуация будет в 27-м, тем более в 28-м году», – сказал Премьер-министр.

Поэтому параметры трехлетнего бюджета пересматривают каждый год.

«Трехлетний бюджет ежегодно рассматривается и корректируются те или иные параметры в зависимости от той ситуации в экономике, которая складывается. Что касается дефицита бюджета, это один из основных приоритетов Правительства. Так было, так есть и так останется. Мы всегда нацелены на то, чтобы как можно больше сократить разницу между доходами и расходами бюджета», – подчеркнул он.

По словам Премьера, добиться этого можно двумя путями.

«Две составляющие. Надо увеличивать доходы бюджета и оптимизировать расходную часть. По обоим этим направлениям работа нами проводится», – пояснил Бектенов.

Откуда возьмутся деньги

Речь о собственных доходах бюджета, без учета средств из Нацфонда. Всего с трансфертами из Нацфонда доходы на 2027 год заложены на уровне 25,4 трлн теңге, а расходы на уровне 30,2 трлн.

«В проекте республиканского бюджета на трехлетку предусмотрено увеличение доходной части с 19,9 триллиона теңге в 2027 году до 23,4 триллиона, то есть на 3,5 триллиона теңге. Мы считаем, что эти показатели достижимы в первую очередь за счет роста экономики и, следовательно, увеличения налогооблагаемой базы», – сказал Премьер.

Дополнительные поступления, по его словам, должны дать налоговое администрирование и налоговая реформа.

«За счет налогового администрирования, мы надеемся, увеличим доходную часть и больше. Тому способствуют в том числе и результаты налоговой реформы. Если отбросить эмоции, мы видим, что реформа оказывает позитивное влияние в целом на экономическую ситуацию и в том числе на рост доходов бюджета», – добавил он.

На чем сэкономят

Вторая часть работы касается расходов. Здесь Премьер напомнил о поручении Главы государства.

«Работа по оптимизации расходов государства ведется в постоянном режиме. По поручению Главы государства объявлен мораторий на строительство административных зданий государственных органов. Это достаточно капиталоемкая, серьезная статья расходов», – сказал Бектенов.

Серьезно расходы сократили еще на этапе заявок от ведомств.

«По 2026 году путем корректировок бюджетов мы сняли расходы и перераспределили их на другие, более приоритетные цели, на 360 миллиардов теңге. При подготовке бюджета на предстоящий период заявок поступило на 36,9 триллиона теңге, а утверждены расходы на 2027 год в сумме 30,2 триллиона теңге. То есть на 6,7 триллиона теңге мы сократили расходную часть в ходе рассмотрения бюджета», – привел цифры Премьер.

Помощь тем, кто нуждается

Большую экономию даст социальная реформа, которая заработает с 1 января 2027 года.

«Мы сейчас проводим большую реформу социального обеспечения. Наконец-то переходим к принципу не от того, к какой категории относится человек, а по принципу нуждаемости. С 1 января следующего года этот принцип будет в полную меру работать», – сказал Бектенов.

Премьер объяснил, что изменится, на примере многодетных семей.

«К примеру, многодетная семья сегодня, будь она богатая или бедная, получает одинаковые меры поддержки от государства. На наш взгляд, это несправедливо. Богатые люди, люди состоятельные, имеющие возможность сами себя обеспечивать, не должны получать помощь от государства. Они должны рассчитывать на свои силы», – заявил он.

По словам Бектенова, помощь государства должна помогать человеку встать на ноги.

«Государство должно поддерживать и будет поддерживать только тех, кто не может в данной жизненной ситуации себя обеспечить. Но опять же с прицелом на то, что ту помощь, которую государство оказывает, человек должен воспринимать не как постоянную, за счет которой он будет жить. Это толчок к тому, чтобы он нашел себя, стал себя обеспечивать и со временем вышел из категории нуждающихся», – пояснил Премьер-министр.

Реформа позволит направить сэкономленные средства на другие важные цели.

«Это тоже позволяет нам сэкономить серьезные государственные средства, перенаправить их на более важные цели. Только в 2027 году это 700 миллиардов и в трехлетке почти 2,5 триллиона. Будем работать над тем, чтобы бюджет у нас был все менее и менее дефицитным», – подытожил Олжас Бектенов.