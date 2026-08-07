Как узнать, где голосовать на выборах 23 августа
Проверить адрес участка можно онлайн через сайты GOV.KZ и приложение eGov Mobile
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Граждане Казахстана уже могут заранее узнать, где будут голосовать на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года.
Для этого на платформе GOV.KZ запущен специальный онлайн-сервис. Он позволяет быстро определить номер и адрес своего избирательного участка.
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выбрать регион проживания и ввести свой ИИН. После этого система покажет, к какому участку прикреплен избиратель и где он находится.
Проверить участок можно несколькими способами
Для удобства граждан сервис доступен сразу на трех интернет-площадках, а также в мобильном приложении eGov Mobile.
В приложении найти услугу можно в разделе «Популярные услуги».
Запуск сервиса позволит казахстанцам заранее проверить место голосования и избежать лишних вопросов в день выборов.
Самое читаемое
- В Казахстане меняются правила работы: что важно знать с августа
- Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 8 августа
- Названы обладатели государственных грантов на обучение в вузах в Казахстане
- Восемь автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы в Алматы
- В Мангистау устранили препятствие для строительства завода за 1,3 млрд тенге