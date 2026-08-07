Граждане Казахстана уже могут заранее узнать, где будут голосовать на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года.

Для этого на платформе GOV.KZ запущен специальный онлайн-сервис. Он позволяет быстро определить номер и адрес своего избирательного участка.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выбрать регион проживания и ввести свой ИИН. После этого система покажет, к какому участку прикреплен избиратель и где он находится.

Проверить участок можно несколькими способами

Для удобства граждан сервис доступен сразу на трех интернет-площадках, а также в мобильном приложении eGov Mobile.

В приложении найти услугу можно в разделе «Популярные услуги».

Запуск сервиса позволит казахстанцам заранее проверить место голосования и избежать лишних вопросов в день выборов.