В организациях среднего образования столицы прошел единый экологический час, посвященный бережному отношению к водным ресурсам. В мероприятии приняли участие порядка 300 тысяч школьников.

Занятия на тему «Вода – богатство Казахстана: цени, береги, сохраняй!» состоялись в рамках республиканского проекта «Экономь воду – сохраняй будущее!», реализуемого Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Проект направлен на формирование культуры рационального водопотребления и повышение экологической ответственности среди подрастающего поколения. Инициатива также способствует реализации задач «Таза Қазақстан» и единой программы воспитания «Адал азамат».

Организацию экологических часов в столице обеспечивают КГУ «Учебно-методический центр дополнительного образования детей» акимата Астаны совместно с НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов».

Почему важно беречь воду

В ходе занятий учащиеся обсудили значение воды для человека и природы, ограниченность водных ресурсов и способы их рационального использования.

Особое внимание уделили личной ответственности каждого человека за сохранение водных ресурсов. Школьникам также рассказали о простых повседневных привычках, которые позволяют сократить расход воды.

Что обсудили школьники

Для педагогов подготовлен единый методический ресурс «Су сандығы». Он включает планы занятий, видеоматериалы, практические задания и материалы для обсуждения.

«Экологическое воспитание должно становиться частью повседневной жизни ребёнка. Для этого педагогам предоставлен единый методический ресурс «Су сандығы» с планами занятий, видеоматериалами, практическими заданиями и материалами для обсуждения», – отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

По его словам, регулярное проведение экочасов позволит последовательно формировать у детей привычки бережного отношения к воде.

Как будут проходить экочасы

В дальнейшем экологические часы планируется проводить каждую третью неделю месяца в организациях дошкольного и среднего образования Астаны.

Темы занятий будут адаптированы с учетом возраста детей. Основной акцент сделают на формировании устойчивых привычек рационального использования воды и бережного отношения к окружающей среде.