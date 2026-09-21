Как в школах Астаны формируют культуру водосбережения
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В организациях среднего образования столицы прошел единый экологический час, посвященный бережному отношению к водным ресурсам. В мероприятии приняли участие порядка 300 тысяч школьников.
Занятия на тему «Вода – богатство Казахстана: цени, береги, сохраняй!» состоялись в рамках республиканского проекта «Экономь воду – сохраняй будущее!», реализуемого Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана.
Проект направлен на формирование культуры рационального водопотребления и повышение экологической ответственности среди подрастающего поколения. Инициатива также способствует реализации задач «Таза Қазақстан» и единой программы воспитания «Адал азамат».
Организацию экологических часов в столице обеспечивают КГУ «Учебно-методический центр дополнительного образования детей» акимата Астаны совместно с НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов».
Почему важно беречь воду
В ходе занятий учащиеся обсудили значение воды для человека и природы, ограниченность водных ресурсов и способы их рационального использования.
Особое внимание уделили личной ответственности каждого человека за сохранение водных ресурсов. Школьникам также рассказали о простых повседневных привычках, которые позволяют сократить расход воды.
Что обсудили школьники
Для педагогов подготовлен единый методический ресурс «Су сандығы». Он включает планы занятий, видеоматериалы, практические задания и материалы для обсуждения.
«Экологическое воспитание должно становиться частью повседневной жизни ребёнка. Для этого педагогам предоставлен единый методический ресурс «Су сандығы» с планами занятий, видеоматериалами, практическими заданиями и материалами для обсуждения», – отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.
По его словам, регулярное проведение экочасов позволит последовательно формировать у детей привычки бережного отношения к воде.
Как будут проходить экочасы
В дальнейшем экологические часы планируется проводить каждую третью неделю месяца в организациях дошкольного и среднего образования Астаны.
Темы занятий будут адаптированы с учетом возраста детей. Основной акцент сделают на формировании устойчивых привычек рационального использования воды и бережного отношения к окружающей среде.
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