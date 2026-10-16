Какие обследования помогают выявить онкологию до появления первых симптомов

Рак может развиваться в организме годами, не вызывая боли и заметных изменений в самочувствии. При этом человек может вести привычный образ жизни, чувствовать себя здоровым и даже не подозревать о наличии опухоли. Почему некоторые онкологические заболевания долго остаются незамеченными, какие симптомы нельзя игнорировать и как выявить рак на ранней стадии, рассказал онколог-маммолог Арман Жунис корреспонденту BAQ.kz.

Почему рак может годами не проявляться

По словам специалиста, некоторые злокачественные опухоли на ранних стадиях не нарушают работу органов и не вызывают болевых ощущений. Именно поэтому заболевание может длительное время развиваться без каких-либо жалоб.

При этом скорость роста опухоли зависит от ее типа, расположения и биологических особенностей.

«Единого срока нет. У одних пациентов симптомы появляются через несколько месяцев, у других заболевание может развиваться годами. Это зависит от локализации, типа и агрессивности опухоли», – пояснил онколог.

Как отметил Арман Жунис, организм способен компенсировать начальные нарушения. Небольшая опухоль может не влиять на общее состояние человека, а показатели стандартных анализов крови при этом остаются в пределах нормы.

Поэтому хорошее самочувствие не всегда означает отсутствие заболевания.

Какие виды рака чаще протекают без симптомов

На ранних стадиях бессимптомно могут развиваться рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы и колоректальный рак.

Также характерные жалобы могут отсутствовать при некоторых опухолях легких, почек и желудка.

По словам врача, многое зависит от расположения новообразования и скорости его развития. Одни опухоли начинают проявляться сравнительно быстро, другие могут долгое время не влиять на работу организма.

При этом отсутствие симптомов не позволяет исключить наличие онкологического заболевания.

Какие первые признаки рака нельзя игнорировать

Несмотря на то что некоторые опухоли развиваются незаметно, существуют изменения в организме, которые требуют внимания.

Среди наиболее распространенных признаков онколог назвал необъяснимую потерю веса, длительную слабость, появление уплотнений, увеличение лимфатических узлов и изменения родинок.

Поводом для обращения к врачу также могут стать продолжительный кашель, кровянистые выделения, кровь в моче или кале и стойкие нарушения пищеварения.

При этом специалист подчеркнул, что подобные симптомы не всегда связаны с онкологией. Они могут возникать и при других заболеваниях, однако оставлять их без внимания не следует.

Особенно важно не откладывать обращение к врачу, если изменения сохраняются длительное время или появляются без очевидной причины.

Как выявить онкологию, если ничего не беспокоит

По словам Армана Жуниса, некоторые виды онкологических заболеваний можно обнаружить еще до появления первых симптомов. Для этого существуют скрининговые обследования.

В Казахстане предусмотрены бесплатные обследования для раннего выявления отдельных видов рака.

В частности, женщины в возрасте от 40 до 76 лет проходят маммографию один раз в два года для выявления рака молочной железы.

Для выявления рака шейки матки женщинам от 30 до 74 лет предусмотрено цитологическое исследование раз в четыре года.

Мужчины и женщины в возрасте от 50 до 76 лет могут проходить обследование на колоректальный рак. Оно включает исследование кала на скрытую кровь один раз в два года.

Обследования проводятся бесплатно в рамках государственных программ при соответствии установленным критериям. Уточнить информацию о прохождении скрининга можно в поликлинике по месту прикрепления.

Вместе с тем врач отметил, что скрининги позволяют выявлять только определенные виды опухолей и предраковые изменения. Полностью исключить все онкологические заболевания с их помощью невозможно.

Можно ли определить рак по онкомаркерам

Некоторые люди регулярно сдают анализы на онкомаркеры, полагая, что таким образом можно вовремя обнаружить любое онкологическое заболевание.

Однако специалист объяснил, что без медицинских показаний проходить такие исследования не рекомендуется.

По его словам, онкомаркеры могут оставаться в пределах нормы даже при наличии злокачественной опухоли. В то же время повышение их уровня возможно при доброкачественных заболеваниях.

Поэтому результаты подобных анализов не всегда свидетельствуют о наличии или отсутствии рака.

Онкомаркеры не заменяют скрининговые обследования и назначаются врачом с учетом конкретных показаний.

Может ли рак возникнуть у молодых людей

Онкологические заболевания могут развиваться не только в пожилом возрасте. Как пояснил Арман Жунис, рак встречается и у молодых людей, в том числе у тех, кто придерживается здорового образа жизни.

При этом вероятность возникновения заболевания зависит от ряда факторов.

В группу повышенного риска входят люди старшего возраста, курящие, пациенты с определенными хроническими инфекциями и наследственной предрасположенностью.

Дополнительными факторами риска являются избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни и воздействие канцерогенных веществ.

Однако даже отсутствие вредных привычек и наследственной предрасположенности не гарантирует полной защиты от онкологических заболеваний.

По словам врача, некоторые опухоли возникают вследствие генетических изменений и других биологических процессов, которые не зависят напрямую от образа жизни человека.

Почему важно обнаружить рак как можно раньше

Как отметил специалист, ранняя диагностика повышает вероятность успешного лечения. В некоторых случаях обнаружение опухоли на начальной стадии позволяет провести органосохраняющее лечение.

При этом прогноз зависит от типа заболевания, стадии и биологических характеристик опухоли.

По словам Армана Жуниса, своевременному выявлению рака нередко мешают распространенные заблуждения.

Одно из них – убеждение, что при отсутствии боли человек здоров. Другие считают, что онкологические заболевания возникают только в пожилом возрасте или исключительно у людей, в семьях которых уже были случаи рака.

Однако ни отсутствие симптомов, ни благоприятная наследственность не исключают вероятность заболевания.

Что делать, если годами не проходил обследования

Людям, которые давно не проходили профилактические обследования, онколог рекомендует обратиться в поликлинику и уточнить, какие скрининги положены им по возрасту.

Кроме того, необходимо обсудить с врачом индивидуальные факторы риска и при необходимости пройти дополнительные исследования.

При этом самостоятельно сдавать все возможные анализы и проходить обследования без показаний специалист не советует.

По словам Армана Жуниса, главное – своевременно проходить рекомендованные скрининги и не игнорировать подозрительные изменения в организме.

Раннее выявление заболевания позволяет начать лечение на стадии, когда шансы на благоприятный результат зачастую выше. Поэтому даже при хорошем самочувствии важно уделять внимание профилактическим обследованиям и не откладывать обращение к врачу при появлении тревожных симптомов.