Какие пособия не затронут изменения в Казахстане с 2027 года

С 1 января 2027 года в Казахстане изменится порядок назначения отдельных мер социальной поддержки. При этом 22 из 36 видов выплат продолжат назначать по прежним правилам - без учёта категории благосостояния семьи. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.

Новая методика предусматривает оценку материального положения и социальной устойчивости семьи. При определении права на отдельные виды государственной помощи будут учитывать доходы, имущество, занятость и другие обстоятельства. Реформа направлена на то, чтобы поддержка в первую очередь предоставлялась гражданам, которые действительно в ней нуждаются. При этом изменения коснутся не всех выплат.

Какие выплаты сохранят прежний порядок назначения?

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, из 36 видов выплат, финансируемых из республиканского бюджета, 22 продолжат назначать без учёта категорий благосостояния семьи от A до E.

В этот перечень входят следующие выплаты:

1. Восемь видов выплат ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам:

участникам Великой Отечественной войны;

лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны;

гражданам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны;

гражданам, приравненным к лицам с инвалидностью вследствие войны;

не вступившим в повторный брак вдовам погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;

супругам умерших лиц с инвалидностью вследствие Великой Отечественной войны;

Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена «Трудовая Слава»;

труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны.

2. Четыре вида выплат, связанные с особыми условиями труда:

государственные специальные пособия по Списку № 1 для граждан, работавших на работах с особо вредными и особо тяжёлыми условиями труда;

государственные специальные пособия по Списку № 2 для граждан, работавших на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда;

специальные профессиональные государственные пособия;

выплаты в счёт возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью, если обязанность по их выплате возложена на государство по решению суда в связи с ликвидацией юридического лица.

3. Четыре вида выплат пострадавшим от ядерных испытаний и политических репрессий:

компенсации пенсионерам и получателям пособий, пострадавшим от ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне;

компенсации гражданам, проживавшим в зонах повышенного радиационного риска и пострадавшим от испытаний на Семипалатинском полигоне в 1949–1990 годах;

компенсации жертвам массовых политических репрессий;

специальные государственные пособия жертвам политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами.

4. Два вида выплат участникам военных действий и ликвидации последствий катастроф:

выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также гражданам, эвакуированным из зоны аварии или переселённым из неё;

выплаты ветеранам боевых действий на территории других государств, в том числе в Афганистане.

5. Четыре вида выплат, связанных с инвалидностью:

лицам с инвалидностью I группы;

лицам с инвалидностью II группы;

лицам с инвалидностью III группы;

детям с инвалидностью в возрасте до семи лет, проживающим в городе Байконыр.

Таким образом, новый порядок назначения отдельных мер социальной поддержки не означает пересмотра всех государственных выплат. Для перечисленных 22 видов пособий сохраняется действующий механизм назначения.

При этом право на другие виды социальной помощи с 2027 года будут определять с учётом нуждаемости семьи и её фактического материального положения.