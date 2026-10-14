Какие проекты в регионах профинансируют за счет Нацфонда

В 2027 году на проекты в регионах планируется направить 915 млрд теңге из целевого трансферта Национального фонда. Об этом сообщила депутат Курултая Ольга Перепечина, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, передает BAQ.KZ.

По ее словам, общий объем целевого трансферта из Нацфонда предусмотрен в размере 2 трлн теңге. За счет этих средств планируется финансирование 272 проектов.

В числе основных направлений - газификация, обеспечение стабильного теплоснабжения, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры.

Более 40 проектов предусмотрено в сфере газоснабжения. Работы продолжатся в том числе в Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Алматинской областях.

Перепечина пояснила, что финансирование проектов теплоснабжения получат регионы, у которых есть проектно-сметная документация, заключения экспертизы и другие документы, соответствующие требованиям бюджетного законодательства.

«Это общестрановые социальные и инфраструктурные проекты, которые повысят качество жизни наших граждан прежде всего», - отметила депутат.

Кроме того, в проекте бюджета на 2027 год предусмотрено 6,3 трлн теңге субвенций для 17 регионов. Эти средства направят на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с Системой региональных стандартов.