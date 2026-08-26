Казахстан сталкивается с усилением климатических рисков.

По данным Казгидромета, одним из наиболее заметных изменений становится рост тепловой нагрузки, особенно в западных и южных регионах страны.

Что меняется

Практически по всей территории Казахстана увеличивается количество жарких дней, когда температура воздуха превышает 30 градусов.

В западных и южных регионах число таких дней растет примерно на 4-7 суток каждые 10 лет. Одновременно увеличивается продолжительность волн жары.

Еще один заметный показатель – рост числа тропических ночей, когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов. Такие периоды создают дополнительную нагрузку на людей и окружающую среду.

Где сокращаются периоды дождей

На юго-западе Казахстана и в Приаралье увеличивается продолжительность периодов без осадков. Это усиливает риски, связанные с дефицитом влаги и засушливыми периодами.

Какие регионы наиболее уязвимы

Наиболее выраженные климатические изменения по совокупности показателей отмечаются в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Для этих регионов особенно актуальны рост температуры, увеличение продолжительности волн жары и периодов без дождей.