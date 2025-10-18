Синоптики опубликовали сезонный прогноз погоды в Казахстане на период с ноября 2025 года по март 2026 года, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В ноябре на большей части территории страны ожидаются осадки в виде снега, а в южных и юго-западных регионах – дождь, переходящий в снег. В северных, центральных и восточных областях возможны порывистый ветер, метели, гололёд и туман.

Температура воздуха в течение месяца будет часто меняться:

На севере, в центре и на востоке – ночью от +5 до -20 °C, днём от +10 до -15 °C;

На юге и юго-западе – ночью от -3 до +7 °C, днём от +1 до +18 °C.

В целом, в ноябре температура воздуха по стране ожидается на один градус выше нормы.

Количество осадков на большей части территории будет близким к норме, а на западе и северо-востоке – немного выше. Зима прогнозируется относительно тёплой, с количеством осадков в пределах климатической нормы.

В отдельные периоды возможны снегопады, метели, сильный ветер, гололёд и туман.

Декабрь

На большей части Казахстана температура будет соответствовать норме. В северо-западной половине – на один градус выше, а на северо-востоке – на один градус ниже нормы.

Количество осадков прогнозируется:

в большинстве регионов – в пределах нормы;

в центре, на большей части востока, в южной половине северных регионов и на севере южных областей – ниже нормы.

Январь

Температура воздуха в большинстве регионов ожидается в пределах нормы, а на востоке – на один градус ниже.

Количество осадков прогнозируется:

в большинстве регионов – в пределах нормы;

в южных и юго-восточных горных и предгорных районах – выше нормы.

Февраль

Среднемесячная температура воздуха по всей территории страны будет на 1-2 градуса выше нормы. Количество осадков – в пределах климатической нормы.

Март

Температура воздуха по всей территории Казахстана ожидается на один градус выше нормы.

Количество осадков прогнозируется:

в большинстве регионов – в пределах нормы;

в южных и юго-восточных горных и предгорных районах – выше нормы;

в большинстве западных областей – ниже нормы.

Синоптики отмечают, что сезонный прогноз носит рекомендательный характер. Погодные данные уточняются ежеквартально, а затем публикуются в виде месячных, декадных и недельных прогнозов.

Тем не менее уже сейчас специалисты прогнозируют, что зима 2025-2026 годов в Казахстане будет умеренно холодной, с метелями, но без экстремальных морозов и аномальных осадков. Однако возможны различные природные сюрпризы, поэтому казахстанцам советуют одеваться по погоде и следить за обновлениями прогнозов.